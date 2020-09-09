Лесным пожарным оплатят питание, а лесникам повысят «северные» надбавки

Закреплены дополнительные соцгарантии пенсионерам и семьям работников лесного хозяйства, погибших при исполнении должностных обязанностей



Повышение социальной защищенности работников лесной отрасли – главная цель соглашения, которое подписали председатель Рослеспрофсоюза Денис Журавлев и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, сообщает пресс-служба министерства.



Согласно документу, работники, занятые на тушении лесных пожаров, будут обеспечены бесплатным питанием за счет средств субвенций из федерального бюджета. Кроме того, для привлечения квалифицированных кадров в леса Крайнего Севера и приравненные к ним территории предусмотрены процентные надбавки к заработной плате в максимальном размере. Специалисты смогут получать их с первого дня работы в организации, независимо от стажа работы в данных районах или местностях. Средства будут выделены из региональных бюджетов.



Также стало возможным использование бюджетов регионов для выплаты материальной помощи работникам организаций лесной отрасли. Ранее подобные выплаты могли производиться лишь от предпринимательской деятельности и за счет других источников, приносящих доход организации.



В соглашении прописаны дополнительные социальные гарантии людям, вышедшим на пенсию, а также семьям работников лесного хозяйства, погибших в результате несчастного случая при исполнении должностных обязанностей.



Фото: mnr.gov.ru

