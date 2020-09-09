09.09.2020
Пандемия пугает меньше, чем безграмотность детей

Пандемия пугает меньше, чем безграмотность детей

Три четверти россиян считают, что при дистанционном обучении качество образования падает
Абсолютное большинство россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста (93%), согласны с тем, что школьникам в этом учебном году лучше вернуться к традиционному очному формату обучения, сообщает ВЦИОМ.  Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, какой формат обучения предпочитают родители школьников и как они относятся к мерам санитарной безопасности в школе.

Сторонники очного формата объясняют это тем, что он дает детям общение и социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%), к тому же родители не могут обучать на уровне учителей (14%).

Считают, что детям лучше остаться на дистанционном обучении, только 4% россиян. Они объясняют это тем, что дома меньше вероятность заразиться коронавирусом (69%), больше контроля и дисциплины (17%) или такой формат им больше нравится (12%).

В дистанционном образовании больше минусов - полагают 68% родителей школьников. Плюсов и минусов примерно поровну, по мнению 25%, чаще так считают родители старшеклассников (36%).

Переход школы, где учатся их дети, на дистанционный формат негативно сказался на качестве образования - уверены 74% родителей, чаще жители столиц (86%). Каждый десятый считает, что смена формата никак не повлияла на качество обучения.

Об обеспечении мер санитарной безопасности при очном образовании: три четверти родителей школьников считают, что в школе смогут их обеспечить (76%). Обратного мнения придерживаются 15%, чаще — жители столиц (19%).
Большинство россиян, у которых есть дети-школьники, считают, что при соблюдении норм санитарной безопасности в школе нет риска заражения или он незначительный (7% и 72% соответственно).

Значительным риск заражения назвали 16%, чаще жители крупных городов: столиц (22%) и городов-миллионников (20%). Очень боятся заражения своих детей 8% россиян, а в какой-то мере опасаются, что их дети могу заболеть, 54% родителей (чаще родители старшеклассников - 64%). Каждый четвертый убежден, что этого не случится (23%), а каждый седьмой не задумывался об этом (14%).

Как сообщал «Номер один», в Бурятии школы начали учебный год в обычном формате. Однако, случаи коронавируса среди педагогов уже регистрировались.  Пока это не привело к тотальной отмене занятий.

Фото: egov-buryatia.ru
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