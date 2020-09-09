Пандемия пугает меньше, чем безграмотность детей

Три четверти россиян считают, что при дистанционном обучении качество образования падает





Сторонники очного формата объясняют это тем, что он дает детям общение и социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%), к тому же родители не могут обучать на уровне учителей (14%).



Считают, что детям лучше остаться на дистанционном обучении, только 4% россиян. Они объясняют это тем, что дома меньше вероятность заразиться коронавирусом (69%), больше контроля и дисциплины (17%) или такой формат им больше нравится (12%).



В дистанционном образовании больше минусов - полагают 68% родителей школьников. Плюсов и минусов примерно поровну, по мнению 25%, чаще так считают родители старшеклассников (36%).



Переход школы, где учатся их дети, на дистанционный формат негативно сказался на качестве образования - уверены 74% родителей, чаще жители столиц (86%). Каждый десятый считает, что смена формата никак не повлияла на качество обучения.



Об обеспечении мер санитарной безопасности при очном образовании: три четверти родителей школьников считают, что в школе смогут их обеспечить (76%). Обратного мнения придерживаются 15%, чаще — жители столиц (19%).

Большинство россиян, у которых есть дети-школьники, считают, что при соблюдении норм санитарной безопасности в школе нет риска заражения или он незначительный (7% и 72% соответственно).



Значительным риск заражения назвали 16%, чаще жители крупных городов: столиц (22%) и городов-миллионников (20%). Очень боятся заражения своих детей 8% россиян, а в какой-то мере опасаются, что их дети могу заболеть, 54% родителей (чаще родители старшеклассников - 64%). Каждый четвертый убежден, что этого не случится (23%), а каждый седьмой не задумывался об этом (14%).







Фото: egov-buryatia.ru Абсолютное большинство россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста (93%), согласны с тем, что школьникам в этом учебном году лучше вернуться к традиционному очному формату обучения, сообщает ВЦИОМ . Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, какой формат обучения предпочитают родители школьников и как они относятся к мерам санитарной безопасности в школе.Сторонники очного формата объясняют это тем, что он дает детям общение и социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%), к тому же родители не могут обучать на уровне учителей (14%).Считают, что детям лучше остаться на дистанционном обучении, только 4% россиян. Они объясняют это тем, что дома меньше вероятность заразиться коронавирусом (69%), больше контроля и дисциплины (17%) или такой формат им больше нравится (12%).В дистанционном образовании больше минусов - полагают 68% родителей школьников. Плюсов и минусов примерно поровну, по мнению 25%, чаще так считают родители старшеклассников (36%).Переход школы, где учатся их дети, на дистанционный формат негативно сказался на качестве образования - уверены 74% родителей, чаще жители столиц (86%). Каждый десятый считает, что смена формата никак не повлияла на качество обучения.Об обеспечении мер санитарной безопасности при очном образовании: три четверти родителей школьников считают, что в школе смогут их обеспечить (76%). Обратного мнения придерживаются 15%, чаще — жители столиц (19%).Большинство россиян, у которых есть дети-школьники, считают, что при соблюдении норм санитарной безопасности в школе нет риска заражения или он незначительный (7% и 72% соответственно).Значительным риск заражения назвали 16%, чаще жители крупных городов: столиц (22%) и городов-миллионников (20%). Очень боятся заражения своих детей 8% россиян, а в какой-то мере опасаются, что их дети могу заболеть, 54% родителей (чаще родители старшеклассников - 64%). Каждый четвертый убежден, что этого не случится (23%), а каждый седьмой не задумывался об этом (14%). Как сообщал «Номер один» , в Бурятии школы начали учебный год в обычном формате. Однако, случаи коронавируса среди педагогов уже регистрировались. Пока это не привело к тотальной отмене занятий.Фото: egov-buryatia.ru