Первой в России создана виртуальная модель уранового месторождения Бурятии

Программно–аппаратный комплекс разработан по заказу АО «Хиагда» на основе данных Источного месторождения



В России впервые создана виртуальная модель уранового месторождения. Программно–аппаратный комплекс по заказу АО «Хиагда» (входит в контур управления АРМЗ/горнорудный дивизион «Росатома») разработали ученые Северского технологического института (филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ»), сообщили в пресс-службе акционерного общества.



Комплекс виртуальной реальности состоит из шлема, компьютера, контроллеров для рук и уникального программного обеспечения. С его помощью, не покидая рабочего места, можно за считанные секунды оказаться под землей – внутри продуктивного горизонта. Оператор видит в трехмерном изображении расположение рудных тел и фильтров скважин, может визуализировать строение пластов и перемещаться между ними.



Для всестороннего изучения трехмерной модели месторождения северские ученые разработали несколько режимов. К примеру, «путешествие в пласте» позволяет оказаться внутри модели, перемещаться в разных направлениях, изучать данные о скважинах и рудном теле. В режиме «на столе» модель можно не только вращать, но и раздвигать слои для более точного анализа структуры месторождения.Режим «в пласте» позволяет перемещаться между слоями. Пользователь даже может запечатлеть виды виртуального пространства с помощью инструмента «фотоаппарат».



Реализация этого проекта оказалась возможной благодаря кропотливой предварительной работе. «Около десяти лет вся геологическая информация в АО «Хиагда» переводилась в цифру. В результате мы разработали геологическую информационную систему, в которую сегодня вносятся все данные при сооружении новых скважин», - рассказал автор идеи и научный руководитель проекта, профессор Северского технологического института Михаил Носков.



Виртуальная модель создана на основе данных Источного месторождения. Именно здесь в 2018 году введен в опытную эксплуатацию проект «Умный полигон» - инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания. Программные комплексы помогают предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.



Сегодня программно-аппаратный комплекс позволяет увидеть лишь исходный объект, который необходимо освоить. Северские ученые совместно с коллегами из «Хиагды» уверены, что в будущем комплекс возможно доработать: разработать технологическую модель с движущимися растворами, работающими закачными и откачными скважинами.



«Урановый холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ) - один из первых в мире, кто внедряет «умные» технологии на всех этапах технологических процессов от разведки, добычи урана до ликвидации рудников скважинного подземного выщелачивания. Наша задача - с помощью современных IТ-инструментов усовершенствовать производство, повысить его конкурентоспособность, а главное - сделать безопасным для окружающей среды», — подчеркнул директор по информационным технологиям уранового холдинга «АРМЗ» Вячеслав Галактионов.



Фото: АО «Хиагда»

