Житель Бурятии вытащил соседа из пожара

Он нащупал его в дыму, вытащил на воздух и приводил в чувство водой



В Бурятии сегодня на номер «112» поступила информация о пожаре в жилом доме в селе Петропавловка Джидинского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На момент прибытия пожарных 9-го Селенгинского отряда республиканской противопожарной службы в доме было сильное задымление. Людей, к счастью, внутри уже не было. Хозяина дома спас молодой человек Сергей Сидякин.



«Жена увидела, что из дома соседа идет дым, сказала мне и вызвала пожарных, - рассказывает Сергей. – Я забежал к соседу, нащупал его в дыму и вытащил на воздух. Приводил соседа в чувство водой. Потом вытащил горящий матрас».



В результате пожара сгорел матрас, повреждена кровать. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов: обогреватель находился на кровати.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

