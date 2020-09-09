09.09.2020
Житель Бурятии вытащил соседа из пожара

Житель Бурятии вытащил соседа из пожара

Он нащупал его в дыму,  вытащил на воздух и приводил в чувство водой

В Бурятии сегодня на номер «112» поступила информация  о пожаре в жилом доме в селе Петропавловка Джидинского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных 9-го Селенгинского отряда республиканской  противопожарной службы в доме было сильное задымление. Людей, к счастью, внутри уже не было. Хозяина дома спас молодой человек Сергей Сидякин.

«Жена увидела, что из дома соседа идет дым, сказала мне и вызвала пожарных, - рассказывает Сергей. – Я забежал к соседу, нащупал его в дыму и вытащил на воздух. Приводил соседа в чувство водой. Потом вытащил горящий матрас».

В результате пожара сгорел матрас, повреждена кровать. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов: обогреватель находился на кровати.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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