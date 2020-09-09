В Бурятии на дистанционное обучение полностью переведены три школы

Всего случаи заболеваемости коронавирусом зафиксированы в 14 школах республики
Случаи заболеваемости коронавирусом зафиксированы в 14 школах Бурятии: девять школ в Улан-Удэ, две в Селенгинском районе, а также – в Бичурском, Хоринском районах и в Северобайкальске. Об этом сообщила сегодня Валентина Бальжанова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии.
При этом, в Тэгдинской средней школе Хоринского района и в школе села Харгана Селенгинского района выявлено по четверо заболевших с большим кругом контактных лиц. Они полностью переведены на дистанционное обучение. Также переведена на заочное обучение прогимназия №108 в Улан-Удэ по этой же причине.
В остальных школах на дистанционное обучение переводятся отдельные классы, определяется круг контактных лиц, проводится дезинфекция.
В Еравнинском районе, где насчитывается 153 больных коронавирусом, школы сел Сосново-Озёрское и Исинга изначально начали учебный год в дистанционном режиме.
Учреждения образования будут переводиться на очное обучение с 14 сентября, но индивидуально, исходя из конкретной ситуации в каждой.
По словам Бальжановой, случаи заражения COVID-19 отмечены также в трех детских дошкольных учреждениях Улан-Удэ, двух вузах – БГУ, ВСГУТУ и трех средних специальных учебных заведениях – Колледже искусств им. П.И Чайковского, Байкальском колледже недропользования и медицинском колледже.
«Вспышечной заболеваемости нет, регистрируются единичные случаи», - отметила Валентина Бальжанова. Она также обратила внимание на то, что такое развитие событий после 1 сентября прогнозировалось и характерно для всех регионов страны. Бурятия – не исключение.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют учебным заведениям четко соблюдать меры профилактики, утренние фильтры, меры разобщения потоков детей и даже педагогов. В частности, устанавливать аппараты рециркуляции воздуха в местах массового скопления детей – входы в здание, в пищеблок, в туалеты.
«Сейчас складывается напряженный фон по сезонной заболеваемости обычными ОРВИ, в Улан-Удэ на прошлой неделе порог превышен в два раза (особенно среди детей). Однако случаев вируса гриппа не установлено. Начинается изучение циркуляции коронавируса на объектах внешней среды – торговые сети, включая импортные продукты, аэропорт, вокзал, медицинские организации. Результаты станут известны позже», - рассказала Валентина Бальжанова.
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