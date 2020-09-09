Житель Бурятии сдал в Росгвардию найденный обрез

Укороченная двухстволка 16-го калибра обнаружена в развалинах заброшенного строения







Житель Северобайкальска добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии найденный обрез огнестрельного оружия, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Заявитель рассказал, что несколько дней назад нашел оружие на берегу речки Вьюшенка, вблизи Нижнеангарска, во время сбора дикоросов. В развалинах заброшенного строения под досками мужчина увидел пакет, в котором обнаружил детали оружия, покрытого ржавчиной и со следами коррозии.



Предварительно установлено, что находка является обрезом двуствольного гладкоствольного ружья 16-го калибра, снаряженным одним патроном. В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначена экспертиза, по окончании которой будет принято решение о выплате гражданину вознаграждения в размере нескольких тысяч рублей.



Управление Росгвардии по Республике Бурятия напоминают, что в соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.



С начала 2020 года жители Бурятии добровольно сдали в подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии 38 единиц оружия.



Фото: Росгвардия





