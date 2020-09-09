В Бурятии перепись населения начнется с севера

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с возможностью с заполнения переписного листа на портале госуслуг



Новые сроки проведения Всероссийской переписи населения установлены в стране в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. В Бурятии перепись начнется в январе 2021 года с северных районов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Так, в январе следующего года перепись населения пройдет для жителей отдаленных и труднодоступных территорий Окинского района, в феврале 2021 года перепишут жителей поселка Бамбуйка Муйского района, в марте перепись пройдет на отдаленных и труднодоступных территориях Баунтовского эвенкийского района.



С 1 по 30 апреля 2021 года пройдет основной этап переписи населения, завершат перепись в июне 2021 года в Баргузинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах в поселениях, с которыми транспортное сообщение с 1 по 30 апреля 2021 года будет затруднено.



«В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на момент проведения переписи, переписной персонал будет обеспечен средствами защиты. А также для удобства населения, появилась возможность пройти перепись самостоятельно на портале «Госуслуги» и переписать всех членов своей семьи, особенно это актуально для людей, находящихся в группе риска», - отметил руководитель Бурятстата Александр Сарапов.



Предварительные итоги предстоящей переписи населения будут опубликованы в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут подведены в IV квартале 2022 года.



Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



Фото: ВПН

