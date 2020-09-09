В Бурятии подорожали обручальное кольцо и авиабилеты

Средний уровень потребительских цен в августе не изменился к июлю



В Бурятии в августе к июлю 2020 года средний индекс потребительских цен по республике составил 100,0 %. Продовольственная инфляция в августе снизилась на 0,7 %, сообщает Бурятстат.



В августе удорожание отмечалось на наблюдаемые виды плодоовощной продукции. Так, апельсины подорожали на 8,3 %, морковь – на 6,7 %, овощи замороженные – на 2,3 %. Среди других продовольственных товаров выросли цены на хлопья из злаков на 8,8 %, масло оливковое – на 6,0 %, творог жирный – на 5,3 %, печенье – на 4,6 %, майонез – на 4,4 %, чай зеленый – на 3,8 %, водка крепостью 40 % об. спирта и выше – на 2,6 %, шоколад – на 2,6 %, консервы рыбные в томатном соусе – на 2,4 %.



Вместе с тем, снизились цены на капусту белокочанную свежую на 32,5 %, картофель – на 27,7 %, виноград – на 22,1 %, помидоры свежие – на 21,7 %, свеклу столовую – на 15,3 %, огурцы свежие – на 10,0 %, бананы – на 8,1 %, печень говяжью – на 5,0 %, консервы мясные для детского питания – на 4,6 %, филе рыбное – на 4,3 %, лук репчатый – на 3,9 %.



Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на кольцо обручальное золотое на 10,2 %, книгу детективно-приключенческого жанра – на 6,6 %, кроссовки для взрослых с верхом из натуральной кожи – на 6,2 %, краску для волос, термометр медицинский ртутный – на 5,8 %, термометр медицинский электронный стандартный – на 4,1 %, юбку для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей – на 4,0 %, вату отечественную – на 3,6 %, землю для растений – на 3,9 %, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 3,5 %, туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи – на 3,3 %, колготки детские, учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы – на 3,0 %, бензин автомобильный марки АИ-98 – на 2,9 %.



Цены на медикаменты в среднем повысились на 0,3 %, в том числе на йод на 6,6 %, настойку пустырника – на 5,8 %, валидол – на 5,7 %, корвалол – на 4,9 %, амоксициллин – на 2,1 %. При этом снизились цены на глицин на 6,7 %, индапамид – на 5,5 %, эссенциале форте Н – на 3,8 %, винпоцетин – на 2,2 %, супрастин – на 2,1 %, эналаприл – на 1,8 %.

Снижение цен отмечается на фотоаппарат на 5,0 %, шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый – на 4,4 %, блузку для девочек школьного возраста – на 4,3 %, компьютер планшетный – на 4,0 %, рюмку, фужер из простого стекла – на 3,6 %.



Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, повысились цены на троксерутин на 4,5 %, щетку зубную – на 2,8 %, бумагу туалетную – на 2,5 %, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,0 %.



Вместе с тем, цены на электропылесос напольный снизились на 8,3 %, прокладки женские гигиенические ежедневные – на 6,6 %, пасту зубную – на 3,5 %, шампунь – на 3,3 %, поливитамины с макро и микроэлементами – на 1,9 % .



В группе услуг наибольший рост цен и тарифов был отмечен на воздушный транспорт на 9,0 %, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой – на 3,6 %, маникюр – на 3,1 %, помывку в бане в общем отделении – на 2,8 %, удаление зуба под местным обезболиванием – на 2,6 %, изготовление съемного протеза – на 2,1 %, проживание в гостинице – на 1,8 %, проезд в такси – на 1,4 %.



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