В Бурятии перед судом предстанет работник фермы, убивший напарника

Подозреваемый пытался замести следы убийства, но фермер вызвал участкового



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего работника животноводческой стоянки, обвиняемого в убийстве напарника, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, двое мужчин работали на животноводческой стоянке вблизи села Шанага Бичурского района. Вечером 24 февраля нынешнего года во время застолья после употребления спиртных напитков между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку.



Один из них схватил деревянный брусок и нанес им удары по голове собутыльника. От полученных повреждений 50-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый лег на кровать и уснул. Следующим утром он вынес тело покойного на улицу, закопал в куче опилок и замыл следы крови в доме.



Когда 26 февраля приехал хозяин фермы, мужчина заявил ему, что напарник ушел со стоянки в неизвестном направлении, и ничего о судьбе приятеля ему не известно. Хозяину показались странными путаные объяснения работника. Он вызвал на ферму участкового уполномоченного полиции и вместе с ним принялся обследовать стоянку. Через некоторое время они увидели руку, торчавшую из кучи опилок, и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

