В Бурятии энергетики в два раза подняли цену пара для РЖД

«Теплоэнерго» получило предупреждение из-за резкого роста стоимости тепла



Бурятское УФАС предупредило АО «Теплоэнерго» о необходимости установления экономически обоснованных цен на услуги теплоснабжения, сообщили в антимонопольном управлении. Предупреждение теплоснабжающей организации выдано по итогам рассмотрения заявления ОАО «РЖД». В 2020 году цена на тепловую энергию в паре для предприятия была увеличена в два раза.



Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию в паре было отменено еще в 2018 году. Два года спустя «Теплоэнерго» сообщило о необходимости двукратного увеличения цены в связи с убыточностью выработки и поставки теплоэнергии до объектов РЖД в Северобайкальске.



«Теплоэнерго» является единственной организацией, оказывающей услуги теплоснабжения в Северобайкальске, и действия компании по навязыванию невыгодных условий договора содержат признаки нарушения закона «О защите конкуренции».



Согласно предупреждению УФАС, теплоснабжающая организация до 1 октября 2020 года должна установить экономически обоснованную стоимость тепловой энергии в паре. В противном случае в отношении «Теплоэнерго» будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, отметили в УФАС.



Фото: pixabay.com

