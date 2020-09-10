Мусор пахнет «уголовкой»

Чиновники Бурятии умудрились развести бардак даже во время уборки



Чтобы убрать свалку, копившуюся у берегов Байкала несколько десятилетий, власти выделили из бюджета 20 млн рублей. Выделили и даже потратили. Только между этими двумя вехами, как выяснилось, происходили странные вещи. Почему после освоения бюджетных денег мусор так и остался лежать, разбиралась Счетная палата республики.



Дотянули до морозов



Убрать огромную свалку на территории сельского поселения «Туркинское», где расположена, к слову, и «Байкальская гавань», чиновников побудило не желание навести чистоту. Причиной стало решение суда, возложившее на Минприроды республики обязанность по ликвидации мусорного «озера».



В этом решении суда обозначен объем свалки – 210 тыс. кубических метров и площадь – три гектара. Как пишут аудиторы Счетной палаты в отчете о проверке, «данная свалка накапливалась в течение нескольких десятков лет».



В 2019 году, чтобы исполнить решение суда и не злить приставов, по линии Минприроды Бурятии из республиканского бюджета выделено 20 млн рублей на ликвидацию этой свалки. Далее по закону власти должны были провести торги на право освоить эти деньги и очистить замусоренную площадь. Вот только с этим делом чиновники почему-то не торопились.



«Первое извещение о закупке опубликовано только лишь спустя четыре месяца с момента установления лимитов бюджетных обязательств в сентябре. Всего осуществлено три попытки объявления аукциона, только третья дошла до заключения госконтракта», описывают предысторию аудиторы.



После двух неудачных попыток вручить кому-нибудь 20 млн рублей чиновники почему-то решили сделать паузу. И третий аукцион объявили только спустя 37 дней. И тут удача: на торги заявилось МУП «Туркинское», благополучно их выиграло и 9 сентября 2019 года и заключило контракт.



С момента выделения денег до заключения контракта, к слову, прошло 222 дня. К выполнению своих обязанностей МУП приступило только 23 ноября того же года: «в условиях выпавшего снега и наступивших морозов», уточняют аудиторы.



Между тем, на фоне того, что никто не хотел браться за ликвидацию свалки, заказчик (Минприроды) вынужден снизить объем услуг, предоставляемый исполнителем. То есть, снизился объем мусора, необходимый к вывозу.



«На фоне имеющихся расхождений в оценке объема свалки заказчиком даже приблизительно не был установлен объем мусора на территории части свалки, подлежащей очистке», пеняет Счетная палата.



Доверяй, но проверяй



Далее аудиторы обращают внимание на технологию уборки мусора, которая, по их мнению, нарушена.



«Исполнитель не выполнил один из основных составных элементов ликвидации свалки – «очистку грунта от мусора путем осуществления просева». Таким образом, подрядчиком при отсутствии контроля со стороны заказчика применен неэффективный метод ликвидации свалки – отходы вывозились со значительными примесями грунта и снега на полигон ТБО в Верхнем Саянтуе, мощности которого и без того исчерпаны», говорится в отчете по итогам проверки.



Имеются вопросы и к объемам, якобы вывезенным с места загрязнения. В марте уже этого года аудиторы съездили посмотреть на свалку своими глазами и лицезрели на территории три кучи мусора.



К слову, за три месяца до этого Минприроды перечислило МУП «Туркинское» обещанные 20 млн рублей, это говорит о том, что результат работы чиновников вполне устроил.



Как же происходил контроль за вывозом мусора? В техзадании, которым должно было руководствоваться МУП, не указали важное требование - установку системы ГЛОНАСС на мусоровозах. Она бы позволила проследить за тем, как и куда двигались грузовики.



«Из изложенного следует, что Минприроды РБ произвело приемку выполненных работ формально, не установило технические и технологические способы ликвидации части свалки. Фактически при отсутствии интереса со стороны Минприроды РБ исполнение госконтракта было отдано на усмотрение исполнителя», говорится в отчете Счетной палаты.



И снова атмосфера взаимного доверия: «Честное слово, убрали?». «Честное слово». «Ну тогда держите 20 млн!».



Прессовали или нет?



Объем отходов, необходимый к вывозу МУПом, по мнению аудиторов, существенный – 37 тыс. кубометров.



«Для наглядности, это 22% от проектной мощности введенного в эксплуатацию в 2019 году полигона ТБО в Заиграево (170 тыс. м3), или 493 железнодорожных полувагона (по 75 м3) при транспортном плече 166 км», пишут они.



Вывозили мусор на автомобилях, оснащенных прессами. Чиновники учитывали коэффициент прессования 1 к 5. То есть в одну такую машину можно загрузить в пять раз больше, чем в обычный грузовик. Но только на бумаге.



«В составе свалки присутствует значительное количество грунта, строительного мусора, досок, шифера. Возможность прессования отходов с таким составом с коэффициентом прессования сомнительна», считают аудиторы.



Но чтобы убедиться, проверяющие посмотрели другие контракты того же МУПа. И выяснилось, что «в рамках договорных отношений с ООО «ЭкоАльянс» на такой же технике и таком же прессовочном оборудовании применяли коэффициент уплотнения 1 к 3. При этом нужно понимать, что отходы, собираемые в этих поселениях, являются чистыми, без примесей грунта и строительного мусора».



А дальше еще интереснее: «Исполнитель для обоснования применения коэффициента 1 к 5 представил в Минприроды РБ копию письма от поставщика прессовочного оборудования с признаками подделки. В настоящем письме указывался коэффициент уплотнения не 1 к 5, а 1 к 3».



И еще: оказалось, что в один из автомобилей вообще невозможно запрессовать отходы с каким-либо коэффициентом, поскольку он не приспособлен для таких целей. А опрошенные водители заявили, что мусор грузился без прессования вообще во все автомобили.



В итоге аудиторы «счетки» приходят к выводу: объем вывезенных отходов завышен.



Крупный ущерб



Учетом вывезенного мусора, а точнее, рейсов, совершенных МУПом, занимался Комбинат по благоустройству Улан-Удэ. И снова чудеса. Так, «любимые» водителями республики камеры ЦАФАП не зафиксировали движение одного автомобиля на дорогах республики, но в журналах комбината рейсы отмечены.



Кроме того, комбинат вел учет принятых отходов по двум вариантам. Один из них показал на 10 тыс. кубометров вывезенного мусора больше, что и взято за основу при расчете с МУПом.



Найдены странности и в учете принимаемого от МУПа мусора на полигоне, куда его свозили.



«Из 280 рейсов, отмеченных в журнале учета отходов полигона Вахмистрово, 193, или 69% имеют исправление ручкой или корректором. При этом 100% рейсов, осуществленных транспортными средствами с применением коэффициента уплотнения отходов, имеют исправления в журнале учета принятых отходов полигона», пишут аудиторы.



Как уже было сказано, МУП «Туркинское» вывозит мусор еще и по договору с «ЭкоАльянсом», а также занимается уборкой побережий Байкала за счет субсидий из республиканского бюджета. Весь мусор, собранный по этим договорам, аккумулируется на мусороперегрузочной станции в 300 метрах от нашей несанкционированной свалки. А значит: «существуют риски вывоза такого мусора под видом исполнения госконтракта по ликвидации несанкционированной свалки. Защитных мер от этого не предусматривалось».



Вывод Счетной палаты печален: из-за разгильдяйства и попустительства Минприроды, объем невыполненных услуг оценивается в 11 257 кубометров мусора. Ущерб, который мог быть нанесен Республике Бурятия, – более 6 млн рублей. А если подтвердится тот факт, что вывозимые отходы не прессовались, то сумма вырастает до 13,3 млн рублей.



По Уголовному кодексу такой ущерб считается крупным и за это предусмотрены серьезные сроки. Но Счетная палата наказывать тех, кого проверяет, не имеет права. Поэтому результаты направлены главе республики, в Хурал и прокуратуру. Станет ли эта проверка причиной для возбуждения уголовных дел, узнаем в ближайшее время.



Станислав Сергеев

Фото: «Номер один»