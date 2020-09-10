В Монголии начинают подготовку к 100-летию установления дипломатических отношений с РФ

Планируются издание книг, взаимные визиты, научные конференции, фотовыставки и создание документального фильма
В 2021 году Монголия и Россия отметят 100-летие установления дипломатических отношений. Для празднования этой годовщины в Монголии будет создана рабочая группа во главе с министром иностранных дел. Решение об этом было принято правительством Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.
В рамках юбилея в течение всего года планируется организовать совместные мероприятия по многим направлениям, таким как политика, торговля, экономика, культура и гуманитарная сфера. В частности, планируется издание книги об истории развития монголо-российских отношений, организация взаимных визитов, проведение серии мероприятий «Монголо-российская инициатива-2021», «Поезд дружбы», научных конференций, фотовыставок и создание документального фильма.
Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано соглашение между Народным правительством Монголии и правительством РСФСР Об установлении дружественных отношений между двумя странами.
СССР сыграл важную роль в развитии животноводства, сельского хозяйства, промышленности, образования, здравоохранения, урбанизации, преодолении Второй мировой войны, выходе на международную арену, оказании экономической поддержки Монголии. Были созданы горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», объединение «Монголсовцветмет» и Улаанбаатарская железная дорога (АО УБЖД), а также осуществлены крупные строительные проекты в области автомобильных дорог, транспорта и энергетики.
Фото: egov-buryatia.ru
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