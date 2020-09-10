День Байкала пройдет в Москве на площадках ВДНХ

Гостей праздника ждут тренировки байкальских нерп и показы фильмов об исследовании уникального озера



День Байкала, который был учрежден более 20 лет назад, отпразднуют 12-13 сентября в Москве на ВДНХ, чтобы не забывать об уникальности озера и необходимости беречь его, сообщает официальный портал мэрии столицы России.



В «Москвариуме» гостей ждут тренировки байкальских нерп, показы фильмов об исследовании уникального озера и увлекательные лекции. «Городская ферма» представит мастер-классы, в павильоне «Книги» откроется фотовыставка о Байкале, экоцентр «Пчеловодство» организует тематическую викторину, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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«На главной выставке страны традиционно много внимания уделяется природным богатствам и развитию отдельных регионов России. В этом году сразу несколько павильонов подготовили тематические программы ко Дню Байкала. Мы приглашаем всех желающих принять участие в празднике и лучше узнать историю одного из самых древних озер на Земле», - рассказали в пресс-службе ВДНХ.



Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» 12 и 13 сентября представит программу «Дни Байкала», разработанную совместно с Русским географическим обществом. В лектории «Москвариума» гости смогут послушать лекции о байкальских нерпах, посетить открытые кинопоказы документальных фильмов о флоре и фауне Байкала.



Открывать программу каждого дня 12 и 13 сентября будут тренеры «Москвариума» - они прочитают лекцию для детей и взрослых «Нерпы: уникальные обитатели озера Байкал». Посетители узнают об образе жизни, среде обитания, особенностях байкальских нерп и специфике тренерской работы с этими удивительными животными. Кроме того, у входа в лекторий будет бесплатно работать VR-зона, где с помощью специальных очков можно совершить виртуальное путешествие и полюбоваться природой озера Байкал с высоты 1000 метров. Посетителей экспозиции «Аквариум» тоже ждет специальная программа: впервые тренировки нерп пройдут в новом формате — тренеры будут работать не только внутри вольера, но и снаружи.



Озеро Байкал расположено в южной части Восточной Сибири. Его примерный возраст, по разным оценкам, составляет 25–35 миллионов лет. Дно Байкала в самой глубокой его части на 1187 метров ниже уровня Мирового океана. И сам водоем, и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием животного и растительного мира. Большая часть животных, обитающих в байкальском регионе, встречаются только там. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1999-го отмечается День Байкала.



ВДНХ — уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ более 325 гектаров. В 2019 году выставку посетили 33 миллиона человек.



Фото: пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

