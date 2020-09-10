10.09.2020
В Бурятии умер 59-й пациент COVID-19

В Бурятии умер 59-й пациент COVID-19

В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5748

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5748. Это на 43 случая больше, чем было в среду. В Улан-Удэ – 3300 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц  4777  человек, умерли 59 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В стационаре по ул. Пирогова умер пациент 89 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения, двусторонней пневмонией, полиорганной недостаточностью. Находился на стационарном лечении в течение 24 дней, в отделении реанимации – с 6 суток.

Из 43 новых случаев COVID-19:  десять человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 2200  человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 457  пациентов. Из них  26 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении -  455 пациентов.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один больной старше 65 лет.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся  11 человек, старше 65 лет – девять, на ИВЛ шесть больных, старше 65 лет -  четверо.

В одном обсерваторе находятся 30 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2128  человек, с нарастающим итогом – от 315 029 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике  имеются в достаточном количестве.


Фото: pixabay.com

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