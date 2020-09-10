В Бурятии умер 59-й пациент COVID-19

В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5748



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5748. Это на 43 случая больше, чем было в среду. В Улан-Удэ – 3300 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4777 человек, умерли 59 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Пирогова умер пациент 89 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения, двусторонней пневмонией, полиорганной недостаточностью. Находился на стационарном лечении в течение 24 дней, в отделении реанимации – с 6 суток.



Из 43 новых случаев COVID-19: десять человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2200 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 457 пациентов. Из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 455 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один больной старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 человек, старше 65 лет – девять, на ИВЛ шесть больных, старше 65 лет - четверо.



В одном обсерваторе находятся 30 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2128 человек, с нарастающим итогом – от 315 029 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.





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