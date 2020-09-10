В Бурятии сибирский шелкопряд обнаружен в лесах Кяхтинского района

Насекомые подлежат карантинной экспертизе, которая проводится специалистами Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений
В лесах Кяхтинского района Бурятии государственные инспекторы отдела карантинного фитосанитарного контроля республиканского управления Россельхознадзора выявили карантинный объект сибирского шелкопряда, сообщили в пресс-службе управления.
Ежегодно в рамках мониторинга карантинных вредителей в лесах Кяхтинского района проводятся обследования. Обследованиям, прежде всего, подлежат естественные лесонасаждения с преобладанием хвойных пород. Летом текущего года инспекторами размещены феромонные ловушки для подтверждения очагов сибирского шелкопряда.
С помощью ловушек с препаратом синтетического полового феромона самки сибирского шелкопряда проводится отлов самцов. Применение такого метода позволяет обнаружить очаги поражения на расстоянии в несколько километров и в случае необходимости оценить численность вредителя. После снятия ловушек попавшие туда насекомые подлежат карантинной экспертизе, которая проводится специалистами Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений.
Как сообщал «Номер один», нынешним летом в отдаленный Окинский район, расположенный в Восточных Саянах, с контрольным исследованием очага шелкопряда направились сотрудники Лесресурса, Центра защиты леса и Республиканского агентства лесного хозяйства, сообщало РАЛХ. Специалисты установят площадь очага и численность вредителя, который приводит к полной гибели хвойных деревьев в местах вспышки массового размножения.
В прошлом году очаг сибирского шелкопряда также в Окинском лесничестве был ликвидирован. Обработку очага авиационным способом проводили на площади 16,5 тысячи гектаров.
Напомним, в нынешнем году во время подготовки к авиаобработке лесов в Восточных Саянах пропал самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. Самолет в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда начиная с 20 июля. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темного времени не вернулся. На днях родственники пропавших пилотов объявили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей тем, кто сумеет найти пропавший самолет.
Сибирский шелкопряд — бабочка из семейства коконопрядов, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород, встречающихся в пределах её ареала. Предпочитается лиственница, часто повреждаются также пихта и ель. В меньшей степени повреждаются сосны — сибирская и обыкновенная.
Фото: РАЛХ
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