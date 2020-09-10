У-УАЗ поставил вертолет Ми-171 в КНР

Всего в Китае уже летают около 200 вертолетов типа Ми-171



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) поставил китайской авиакомпании гражданской авиации вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, сообщили в пресс-службе предприятия.



В 2019 году Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с данной силовой установкой. Решение авиационных властей КНР расширило возможности холдинга «Вертолеты России» по удовлетворению потребностей рынка этой страны.



«Ключевые преимущества вертолета – высокая тяговооруженность и безопасность эксплуатации в горах – заинтересовали потенциальных покупателей вертолетной техники в конце 2018 года в ходе демонстрационных полетов Ми-171 в Китае, – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Управление гражданской авиации КНР и руководство Министерства чрезвычайных ситуаций дали тогда высокую оценку возможностям вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по оперативной загрузке и выгрузке спасателей и пожарных».



Двигатель ВК-2500-03, разработанный и поставляемый предприятием «ОДК-Климов», за счет применения жаростойких материалов и конструктивных усовершенствований обеспечивает повышенную (по сравнению с двигателем ТВ3-117ВМ сер. 02) мощность высотного полета.



Внедрение цифровой системы автоматического регулирования и контроля двигателя БАРК-78 позволяет повысить точность управления двигателем, усилить контроль работы на всех режимах, а также упрощает его эксплуатацию. Применение двигателей ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 обеспечивает увеличение статического и динамического потолка полета. Кроме того, увеличенная мощность двигателя на чрезвычайном режиме полета обеспечивает повышенную безопасность полета на одном работающем двигателе.



Вертолеты в подобной комплектации закупила уже вторая гражданская авиакомпания в КНР. Сегодня в Китае летает около 200 вертолетов типа Ми-171.



Фото: «Вертолеты России»

