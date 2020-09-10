В Бурятии в период пандемии нарушали права подозреваемых

В изоляторе временного содержания Улан-Удэ их содержали более 10 суток







Омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой по вопросу нарушения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.



Установлено, что вопреки требованиям закона «О содержании по стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не менее восьми граждан содержались в изоляторе временного содержания Управления МВД России по Улан-Удэ более 10 суток в связи с отказом приема в СИЗО-1 УФСИН России по Бурятии по медицинским показаниям.



Как выяснилось, в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в учреждения ФСИН России, включая СИЗО, принимаются лица только при отрицательном результате лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции. Однако соответствующее подразделение МВД России по Бурятии не имеет возможности оплачивать обследование на COVID-2019 всех подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах временного содержания.



Юлия Жамбалова направила Татьяне Москальковой просьбу оказать содействие в решении этого вопроса на федеральном уровне, сообщает сайт регионального омбудсмена.



Фото: «Номер один»



