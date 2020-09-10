В Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими

Всего за минувшие сутки произошло 28 аварий с механическими повреждениями



В Бурятии за минувшие сутки произошло 28 аварий с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканской ГИБДД.



Около 4 часов утра в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя со стороны 113-го микрорайона в направлении улицы Терешковой в районе дома № 183 по улице Бабушкина совершил наезд на электроопору. В результате ДТП в БСМП с травмами различной степени тяжести госпитализирован молодой человек 1998 года рождения.



В Прибайкальском районе 38-летний водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом, следуя по автодороге Иркутск - Чита в 3 километрах от села Старое Татурово совершил столкновение с автомобилем «Хендэ» под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП водитель «Хендэ» с открытым переломом левой голени госпитализирован в медицинское учреждение.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 364 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, два автомобилиста за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД

