Житель Северобайкальска проник в квартиру бывшей сожительницы

Мужчина не пускал ее домой, но сотрудники Росгвардии и полиции задержали дебошира





В Бурятии в Северобайкальске росгвардейцы задержали мужчину, незаконно проникшего в квартиру. Злоумышленник не пускал домой хозяйку жилья, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Сотрудники вневедомственной охраны вместе с сотрудниками полиции убедили мужчину открыть дверь и задержали его.



Заявительница, которая ждала правоохранителей на улице, рассказала, что бывший сожитель уже неоднократно приходил к ней домой, а сегодня вскрыл входную дверь отверткой и отказывался впускать ее.



Задержанный, 40-летний житель Таксимо, доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».



Фото:Росгвардия

