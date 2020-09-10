Экономическая эволюция Улан-Удэ

Городские власти решают, как изменить экономику столицы региона







В ближайшие годы городской власти Улан-Удэ придется полностью пересмотреть экономическую политику. И этот процесс уже начался. Главный вопрос - как адаптироваться к серьезным изменениям, происходящим в экономике. И как новая команда мэрии Улан-Удэ во главе с Игорем Шутенковым представляют нынешнее сложное положение города - куда развиваться в ближайшие годы?



Проблема финансовой гибкости



Финансово-экономические проблемы Улан-Удэ всем давно известны. Они присущи большинству российских городов: недостаток собственных доходов, дефицитный бюджет, финансовая зависимость от других ветвей власти.



Взглянем на основные цифры: на 2020 год в бюджете прописаны расходы в объеме почти 15,4 млрд рублей. Доходы при этом – около 14,5 млрд. Дефицит – почти 900 млн рублей.



Доходы Улан-Удэ, к слову, делятся на две части. Первая – собственные доходы. Это то, что приходит в городскую казну от налогов, что зарабатывают муниципальные предприятия и так далее. Вторая часть – безвозмездные поступления. Это то, что дают городу вышестоящие бюджеты – республиканский и федеральный.



Так вот собственных доходов в столице – чуть больше 4,3 млрд рублей, тогда как безвозмездных поступлений – более 10,1 млрд рублей.



Еще одна проблема в том, что большая часть поступаемых из вышестоящих бюджетов денег идет строго на определенные цели, как правило, социальные. Это зарплаты бюджетникам, социальные выплаты и тому подобное. Остальное – на строительство инфраструктуры и благоустройство. Еще часть уходит на платежи по кредитам.



Другими словами, у городских властей нет финансовой гибкости. Но это не проблема конкретного Улан-Удэ. Такова практика всех средних (да и крупных) городов России, всей муниципальной власти страны.



Главное – инфраструктура



Тем не менее цель увеличить объем собственных доходов стоит перед городскими властями всегда. Как это сделать?



Первое, что для этого необходимо, это инфраструктура. И справедливости ради в последние годы процесс ее создания идет довольно серьезными темпами. Можно даже сказать, что он сдвинулся с мертвой точки. Ведь никогда прежде город не видел таких финансовых вложений в экономику со стороны и республиканских властей, и Федерации.



Только за 2019 – 2020 годы уже возведено или строится 13 детсадов. В этом году сумма на реконструкцию дорог в Улан-Удэ, включая придомовые территории, достигла поразительной цифры в 1 млрд рублей.



Одна из причин, создавших возможность такого движения, это взаимодействие города и республики. Как все мы помним, еще несколько лет назад отношения между этими двумя уровнями власти были натянутыми, что сильно тормозило развитие столицы.



В последнее же время власти смогли избавиться от конфликтов и перейти от конфронтации к сотрудничеству. В том числе потому, что с появлением новой городской команды у республиканской власти появилась уверенность в надежном освоении средств.



При этом есть все основания полагать, что такое сотрудничество продолжится и в ближайшие годы.



Тем не менее, если сравнить, сколько Улан-Удэ получает денег на инфраструктуру, с тем, сколько требуется на приведение ее хотя бы к нормативному уровню, оптимизм начинает понемногу угасать.



Есть расчеты, по которым к 15 млрд совокупного дохода столицы нужно добавить еще 20 млрд. Причем на протяжении примерно восьми лет. Тогда можно было бы, например, снизить износ инженерных сетей с 72% до 5 – 10. Ровно такая же история с дорогами, очередями в детсады, загруженностью школ.



Сервисное будущее



Второе, что может повлиять на увеличение собственных доходов, это изменение политики межбюджетных отношений. Иначе говоря, муниципалитеты, тем более региональные центры должны оставлять у себя больше доходов. Этот путь видят не только в Улан-Удэ, но и в других городах России. Впрочем, мы стоим в его начале, и что будет дальше, пока непонятно. Ведь здесь все зависит от республиканских и федеральных властей.



И, наконец, третий способ повысить собственные доходы – увеличить налоговые поступления. И здесь уже вещи гораздо более сложные и тонкие.



Власти столицы, чтобы решить эту проблему, уже начали серьезную перестройку экономической политики. В Стратегии развития Улан-Удэ до 2035 года появился новый термин: «сервисная экономика». Это то, к чему мы идем, и что действительно может стать выходом из ситуации.



Это не придумка нынешних улан-удэнских властей, это законы урбанистики во всем мире - городские бюджеты наполняются налогами с бытовых услуг, туризма, транспорта, связи. Именно на это будут направлены усилия властей в ближайшие годы, а возможно, и десятилетия. Именно на это делают ставку мэр Игорь Шутенков и его команда.



Для этого придется создать благоприятную среду для малого и среднего бизнеса. Кроме того, потребуется переобучение большого количества населения на новые профессии и новые формы труда. Таковы главные планы мэрии Улан-Удэ на ближайшие годы по уменьшению социального напряжения. А вкупе с созданием инфраструктуры это должно дать неплохие всходы для городской экономики.



Другими словами, Улан-Удэ вступает в эпоху постиндустриального развития. Это неизбежность любого крупного города в современной экономике. И теперь главное – обеспечить грамотный и плавный переход, чтобы максимально эффективно встроиться в новые экономические модели, диктующие нам общероссийские и общемировые тенденции.



Станислав Сергеев

Фото: ulan-ude-info.ru