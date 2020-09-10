Замгенпрокурора России помог жителям Бурятии

По итогам личного приема Дмитрия Демешина восстановлены права жителей региона







В ходе рабочей поездки в Бурятию в июле текущего года заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан. Заявители обращались с жалобами о нарушении пенсионных, жилищных, трудовых и иных социальных прав. Часть жалоб касалась сферы жилищно-коммунального комплекса, некачественного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.



Всего поступило 11 обращений, по которым по поручению заместителя Генерального прокурора РФ региональной прокуратурой организованы проверки, выявлены многочисленные нарушения закона. В целях устранения нарушений прокурорами внесено 11 актов прокурорского реагирования, четыре должностных лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Так, житель поселка Таксимо Муйского района обратился по вопросу необеспечения его супруги – инвалида I группы льготными лекарственными препаратами. При назначении лекарств врачом районной больницы не выданы рецепты на их бесплатное получение.



По результатам принятых мер прокурорского реагирования в адрес министра здравоохранения региона и руководителя медицинского учреждения нарушения устранены, женщина обеспечена всеми необходимыми препаратами.



По итогам прокурорских проверок 25 работникам ООО «Селенгинский завод ЖБК» выплачена компенсация за задержку заработной платы; выполнены работы по установке приборов освещения во дворе многоквартирного дома в Улан-Удэ; в квартире жительницы поселка Каменск Кабанского района осуществлены ремонтные работы; автомобильная дорога по улице Северо-Восточная в столице Бурятии приведена в соответствие с нормативами.



При рассмотрении жалобы на действия правоохранительных органов в целях пресечения волокиты по уголовному делу о хищении имущества потерпевшей надзирающим прокурором внесено требование. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.



Работа по восстановлению прав граждан продолжается.



Фото: genproc.gov.ru

