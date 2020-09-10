В Улан-Удэ бизнесмен заплатил 40 тыс рублей за «Свинку Пэппа»

С него взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака



Судебные приставы Бурятии взыскали с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере свыше 40 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки, сообщили в республиканском управлении ФССП.



С исковым заявлением о защите прав интеллектуальной собственности в Арбитражный суд Бурятии обратилась компания-правообладатель товарного знака «Свинка Пэппа». Свои требования истец основывал на том, что предприниматель продавал товары с изображением героев популярного мультсериала. В подтверждение своих требований представители компании приобщили видеозапись контрольной закупки и приобретенный товар с чеком.



Рассмотрев материалы дела, суд принял решение об удовлетворении исковых требований компании и взыскании с предпринимателя компенсации.



На основании исполнительного документа в Железнодорожном отделении судебных приставов Управления ФССП России по Бурятии было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику направлено требование об исполнении судебного решения и предупреждение об административной и уголовной ответственности.



На сегодняшний день предприниматель выплатил задолженность в полном объеме. За каждое нарушение исключительных прав на товарные знаки компания выплатила компенсацию по 10 тысяч рублей.



Фото: baikalfinans.com

