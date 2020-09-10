В Бурятии шофер из Смоленска компенсировал маленькую зарплату, воруя топливо

Он собрал приличную выручку и уехал домой, бросив большегруз в Иркутске



В Бурятии сотрудники полиции установили причастность 56-летнего жителя Смоленской области к краже дизельного топлива на территории региона, сообщили в республиканском МВД. По предварительной информации, мужчина, нанятый водителем в организацию, ведущую грузоперевозки, дважды похищал ГСМ.



Сначала на автозаправке в Улан-Удэ он залил 400 литров топлива водителю другого большегруза, рассчитавшись при этом выданной работодателем заправочной картой. На другой день в городе Бабушкин мужчина нашел очередного покупателя и также по сниженной цене реализовал ему еще 400 литров. Причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей.



На вырученные деньги подозреваемый уехал домой в Смоленск, предварительно оставив большегруз на стоянке в Иркутске, о чем сообщил хозяину.



Полицейским он пояснил, что поступил противоправным образом, поскольку его не устроила заработная плата. Доход не соответствовал обещанному, и он, проработав около двух месяцев, решил компенсировать его нехватку продажей чужого топлива.



Ранее к уголовной ответственности гражданин не привлекался. Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.



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