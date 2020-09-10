По бизнесу ударят экологией

В Бурятии появятся первые жертвы борьбы за чистый воздух



Республиканские власти намерены запретить предпринимателям и юридическим лицам отапливаться твердым топливом уже со следующего года. Проблема в том, что присоединение к сетям ТГК-14 часто оборачивается бизнесменам баснословными затратами, а альтернативные варианты отопления у нас не особо развиты. И многим будет проще прикрыть лавочку, чем следовать требованию закона.



Запретить – и все тут



Законопроект, вводящий новые экологические ограничения, разработали в минприроды республики совместно с мэрией Улан-Удэ. Это очередной раунд бесконечного боя властей и задымленного воздуха столицы Бурятии. Причем пока что по очкам грязный воздух уверенно лидирует.



- Согласно статистическим данным, площадь жилых помещений, не оборудованных централизованным теплоснабжением, увеличилась на 8,7%. А израсходованного бурого угля - больше на 13,8%. Таким образом, увеличивается количество загрязняющих веществ, выбрасываемых от котлов и печей частного сектора, - рассказывала депутатам Хурала замминистра природных ресурсов Наталья Тумуреева на предварительном обсуждении законопроекта.



По ее же словам, в Улан-Удэ расположено более 50 тыс. источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. И часть из них имеет возможность технического присоединения к сетям центрального теплоснабжения.



Нанести удар по вредным выбросам власти намерены через добавление двух новых пунктов в закон «Об охране атмосферного воздуха». Один из них гласит, что если у предпринимателя или юридического лица уже есть подключение к централизованным сетям, то он не имеет права отапливаться твердым топливом - каменным, бурым углем и дровами. Что вполне логично и обоснованно, ведь, с одной стороны, это запретит предприятиям загрязнять воздух сомнительными котельными, во-вторых, не потребует гигантских затрат. Данная норма начнет действовать через десять дней после опубликования закона в случае, если его примут.



Но есть второй пункт. И он куда более категоричен. В нем говорится, что на территории Улан-Удэ Иволгинского района (Поселье, Сужа, Нурселение), Заиграевского района (Эрхирик), Тарбагатайского района (Вахмистрово, Нижний Саянтуй) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вообще полностью запрещается использовать твердое топливо.



К слову, оба запрета, согласно нынешней редакции законопроекта, распространяются и на физических лиц, что еще более сомнительно. Ведь взять и за раз запретить всему частному сектору топиться углем и дровами практически невозможно.



Дышать нечем



К слову, депутаты Хурала именно так и отреагировали на подобные требования к физлицам. Мол, «как так – взять и запретить?».



- Что касается частных домовладений, я согласна, что достаточно сложно этот запрет ввести, тем более при отсутствии альтернативного вида топлива, более приемлемого для населения по цене. Здесь все-таки больше касается индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, у которых есть техническая возможность подключения к центральному теплоснабжению, - объяснялась Наталья Тумуреева. - У нас зачастую бывает так, что организации не подключаются к централизованному теплоснабжению и ставят свою котельную. И вот сейчас хотя бы с этого начать - запретить тем, у кого есть возможность техническая, ставить свои котельные на сжигание твердого топлива.



Конкретики добавил присутствующий на совещании зампред комитета городского хозяйства Улан-Удэ Александр Тюрюханов.



- Простой пример: сотые кварталы, перекресток. Одна предпринимательница подключилась к централизованному водоснабжению, больше никто не захотел. В одном только месте – шесть труб дымят. Хотя техническая возможность у всех есть. Просто предприниматели решили, что будут отравлять воздух, но это обойдется им в два раза дешевле, - пояснил он депутатам. И продолжил приводить примеры: - Магазин «Колорит». Через реку Уду переезжаем – есть подключение к теплосети, есть договор о теплоснабжении, есть теплосчетчик. Просто приостановлено действие этого договора, и две или даже три трубы дымят. Когда едешь через мост, дышать в машине нечем.



Альтернатива есть



Но к первому пункту, который, напомним, запрещает бизнесу топиться твердым топливом при наличии подключения к централизованным сетям, вопросов было меньше, чем ко второму. Запрещающему, напомним, вообще в Улан-Удэ и пригороде топить твердым топливом. Без каких-либо исключений, без всяких «но».



- Вы пишете, что «закон вступает в силу через десять дней после опубликования». Этого мало, нужно хотя бы полгода дать предпринимателям и юридическим лицам, чтобы они изучили свои возможности. Только чтобы получить техусловия, нужно месяца два. Я на своем личном опыте знаю: для этого нужно очень много бумаг предоставить, - описывал бюрократические сложности подключения к централизованному отоплению депутат Михаил Гергенов.



По словам еще одного представителя мэрии – председателя проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Владимира Имидеева, для тех, кто не подключен к централизованным сетям, дается год на переходный период. Эта часть предлагаемых изменений вступит в силу с 1 октября 2021 года. Конечно же, в случае принятия этого закона.



- И здесь надо понимать, что, кроме ТГК-14, есть другие источники отопления. Например, на Верхней Березовке один из предпринимателей свое кафе полностью перевел на инфракрасное отопление. Это не электрокотел, там потребление электричества гораздо меньше. Примерно сопоставимо с теми же затратами на ТГК-14. А если сравнить ценой протяжки трубы, то в разы дешевле, - рассказывал он об альтернативных вариантах.



К слову, протянуть трубу для подключения к сетям ТГК-14 для многих предпринимателей может обернуться расходами в десятки миллионов рублей. Заоблачная стоимость технологического присоединения, выставленная ТГК-14, является предметом для громких дискуссий уже не один год, но вопрос до сих пор не решен.



Котельная без выбросов



Сами владельцы небольших котельных недоумевают, почему именно сейчас, когда экономический кризис усугубил их положение, необходимы столь непродуманные реформы?



- Эта эпопея с подключением к ТЭЦ ведь не сегодня началась, еще при мэре Геннадии Айдаеве нас замучили проверками, лишь бы мы не создавали свои источники теплоснабжения, - говорит улан-удэнский предприниматель Александр Виноградов. - Но для нас стоимость подключения и само тепло от ТГК-14 были очень дороги, и мы тогда смогли отстоять свои интересы.



Как отмечает предприниматель, постоянные проверки многочисленных ведомств привели к тому, что предприятие установило самое эффективное тепловое оборудование, которое позволяет сжигать топливо с максимальным КПД.



- Да, мы топимся углем, но, во-первых, у нас барнаульский котел, сжигающий топливо с тугнуйского разреза с минимальными выбросами, которые затем улавливаются системой очистки, - говорит он. - Вы можете посмотреть на нашу трубу зимой, там белый дымок, что отличает нас от муниципальных котельных, у которых очень изношенное оборудование, уголь покупается подешевле и хуже по качеству, а пылеудаление производится очень плохо.



Как отметил предприниматель, никакой региональный закон не заставит его отказаться от дешевого тепла и начать нести колоссальные затраты по подключению к ТЭЦ. Ведь в этом случае придется полностью переделывать за свой счет систему отопления, и еще не известно, удастся ли вообще проложить коммуникации по земле к предприятию. Без того, чтобы что-нибудь по пути не снести.



В общем, законопроект довольно спорный. И депутаты Хурала уже сейчас относятся к нему со скепсисом. Однако на другой стороне поля – правительство в лице Минприроды и мэрия Улан-Удэ. А вносится проект лично главой Бурятии.



Впрочем, введение такой нормы вполне возможно и даже реализуемо, но если предпринимателям дадут возможность подключиться к централизованным сетям и не обанкротиться. А это требует либо пересмотра политики ТГК-14, что, как показывает практика, почти невозможно. Либо серьезных компенсаций из бюджета. А бюджет у нас, как известно, не резиновый. И такую нагрузку, скорее всего, не потянет.



Станислав Сергеев, Дмитрий Родионов, «Номер один»

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