В Бурятии возвращены государству 19 гектаров леса у Байкала

Администрация Северо-Байкальского района незаконно сформировала и ввела оборот пять земельных участков
В Бурятии Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор настоял на возврате в государственную собственность свыше 19 гектаров ценных лесных земель вблизи Байкала, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Установлено, что с 2007-го по 2016-й годы администрацией Северо-Байкальского района Бурятии незаконно сформировано и поставлено на кадастровый учет пять земельных участков, расположенных в Северо-Байкальском лесничестве в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
По решениям муниципалитета эти земельные участки фактически отнесены к категориям нелесных земель и введены в оборот. Также определены виды их разрешенного использования, противоречащие режиму охраны особо ценных байкальских лесов (размещение домов отдыха, пансионатов, кемпингов, объектов общественно-делового значения, ведение крестьянского (фермерского) хозяйства).
Однако районная администрация не наделена полномочиями по распоряжению участками государственного лесного фонда, изменению их категории и видов разрешенного использования. Также выяснилось, что в 2017 году один из вышеуказанных участков был предоставлен в аренду частному лицу. Незаконное распоряжение землями создало условия для противоправного освоения ценных природных территорий, противоречило интересам общества и государства в сфере сохранения уникальной байкальской природы.
В целях восстановления законности природоохранный прокурор в судебном порядке потребовал признать недействительным образование пяти земельных участков, снять их с кадастрового учета, а также истребовать один из участков из незаконного владения третьего лица. По результатам рассмотрения исков, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Прокуратурой решается вопрос об уголовно-правовой оценке действий должностных лиц органов местного самоуправления, допустивших эти нарушения.
Однако, как сообщал «Номер один», пока чиновникам администрации Северо-Байкальского района пока удается избегать наказания. Об этом свидетельствует скандальная история с главой района Игорем Пухаревым, которая связана с передачей бизнесменам двух озер вблизи Байкала, находившихся на федеральных землях.
Первый эпизод связан с передачей озера Личимо и его береговой полосы. Она произошла еще в 2011 году, когда администрация Северо-Байкальского района бесплатно предоставила озеро под видом земельного участка для сельскохозяйственной деятельности бизнесмену Василию Черкашину из Северобайкальска. Длина озера составляет километр, ширина - 600 метров. Оно расположено в 4,5 км от Байкала, ранее использовалось для промышленного рыбоводства. Когда делом заинтересовалась прокуратура, бизнесмен попытался продать озеро с уже построенной на нем базой отдыха за 32, 8 млн. рублей, разместив объявление на одном из популярных сайтов.
Схожая история произошла и в 2012 году, когда администрация района по договору купли-продажи незаконно передала предпринимателю и по совместительству депутату горсовета Северобайкальска Сергею Беляеву под строительство турбазы земельный участок вместе с озером Щаповское в местности губа «Большая коса», находящийся в федеральной собственности (земли государственного лесного фонда). При этом участок находился в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в прибрежной защитной полосе озера Байкал. Бизнесмен построил там два коттеджа, юрту-столовую, баню и туалет.
За возврат федеральных земель государству надзорному ведомству пришлось судиться. Суды встали на сторону прокуратуры, признав все сделки по передаче участков незаконными. Одновременно с этим в отношении главы района Игоря Пухарева возбудили уголовные дела. Правоохранители усмотрели в действиях чиновников признаки халатности. Однако Северобайкальский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева, обвиняемого в халатности. Причина – истечение сроков давности уголовного преследования.
Напомним, «единоросс» Игорь Пухарев возглавил Северо-Байкальский район в 2008 году. В 2013 году он вновь выиграл выборы, а в 2018-м, когда прямые выборы в районе отменили, - был назначен на пост главы решением местного райсовета.
Фото: «Номер один»
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