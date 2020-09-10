Молочные реки, бичурские берега

Бичурский маслозавод отмечает юбилей



Солидную и радостную дату отмечают в Бичуре. Бичурскому маслозаводу исполняется 80 лет. Известное предприятие подошло к этой дате с очень хорошими результатами. Показатели растут на радость всем, развитие стабильное, впереди хорошие перспективы. Маслозавод - это самый что ни на есть наш, родной, местный производитель. Фирма, которой гордится республика.



Высококачественная, натуральная, чистая продукция из Бичуры завоевала доверие потребителей и очень востребована, что позволило ей прочно утвердиться на прилавках магазинов г. Улан­Удэ, не говоря уже о селах самого Бичурского района.



Возглавляет предприятие Александр Изотович Савельев - депутат Народного Хурала Республики Бурятия 5-го и 6-го созывов. За свою многолетнюю работу он по праву удостоен званий «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» и «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия».



Продукцию хранили на льду



Маслобойное, молокоперерабатывающее предприятие открылось в Бичуре в предвоенном 1940 году. Оно было полукустарного типа. В сравнении с сегодняшним уровнем завода, тогда все, конечно, было проще.



Для его размещения в короткий срок был построен большой крестьянский дом. Там установили оборудование и стали выпускать первую продукцию: масло, сметану, овечью брынзу, казеин. Для переработки сырья использовали дрова и древесный уголь, который готовили в печах для обжига угля в лесу. Хранили продукцию в специально построенных ледниках, куда зимой завозился лед.



В те времена на предприятии был только один автомобиль, на нем готовую продукцию отвозили в столицу республики. Всю основную работу делали на лошадях. При предприятии существовала небольшая конюшня, где были два конюха и несколько лошадей.



Экзотикой по нынешним временам можно назвать и бондарей, состоявших в штате. Их было двое — они изготавливали деревянные бочки и ящики для заготовки сырья. В таких же емкостях хранилась и готовая продукция.



Вокруг завода тут же создалась целая сеть поставщиков молока и молочной продукции из колхозов. Часть сырья поставляли также личные подворья. Заготовительные пункты были открыты почти во всех селах района. На них устанавливали сепараторы для первичной обработки молока. Бичурский маслозавод набирал обороты. К 1946 году в таких крупных населенных пунктах, как Окино­Ключи, Усть­Заган, Поселье были открыты небольшие маслозаводы, которые работали от головного Бичурского маслозавода.



Потом мини­-маслозаводы закрыли. Это произошло, когда головное предприятие подключилось к промышленному току. Ток открыл новые горизонты. Можно сказать, новую эру в развитии предприятия. В 1960­е годы происходит внедрение нового оборудования, увеличивается количественная и качественная переработка сырья. Поэтому от молока частных подворий отказались, и единственными поставщиками молочного сырья стали колхозы и совхозы. Их на территории района насчитывалось к этому времени более 20.



От льда до промышленного тока - это был невероятный технологический рывок. На жизни одного поколения.



Человек, сохранивший завод



Бичурского завода могло бы давно не стать. Судьба исчезнуть постигла немало других аналогичных предприятий в республике. Там, видимо, не нашлось в нужное время своих александров савельевых. За то, что завод выжил, надо сказать «спасибо» именно ему и его команде единомышленников.



Александр Савельев пришел на завод в пору перестройки, в 1987 году. Устроился механиком, но уже через год его назначили руководить заводом. Заводу очень повезло с новым директором. До того он работал в родном совхозе «Новосретенский» трактористом. Свидетельство механизатора, кстати, получил вместе с аттестатом об окончании средней школы. Отслужив в армии, вернулся на малую родину, продолжил трудиться в «Новосретенском». Работал на мощном тракторе К 700, а во время уборочной садился на комбайн. Всегда числился в передовиках. В 1982 году поступил в Восточно­Сибирский технологический институт, получил специальность инженера пищевой и перерабатывающей промышленности.



Между прочим, назначение директором произошло в сентябре. И 13 сентября 2020 года исполняется 32 года как Александр Изотович стоит у руля Бичурского маслозавода. Сейчас в республике название предприятия и фамилия его директора стали фактически словами­синонимами.



Самостоятельное плавание



Времена реформ, перестройки жестко реформировали экономику советского типа. Пришли реформы и в Бичуру. Перед коллективом маслозавода во главе с Савельевым тоже ребром встали вопросы: «Что делать дальше? Как будем жить?». Варианты были.



Вышестоящее начальство настаивало, чтобы Бичурский маслозавод вошел в состав Улан­Удэнского гормолзавода, стал его подразделением, как и некоторые другие маслозаводы республики. Именно в тот сложный момент Александр Изотович не поддался. Принял решение, оказавшееся верным, - отстоять предприятие.



Коллектив поддержал своего лидера. Все тоже решили сохранить предприятие в родном районе, никуда не присоединяться. Проявив принципиальность, дальновидность и твердую волю, Александр Изотович по большому счету спас предприятие, тогда как многие другие районные маслозаводы постиг крах.



«Вместе с коллективом мы преодолели нелегкие времена. Дефицит сырья из­за распада колхозов и совхозов, поиск рынка сбыта продукции, необходимость модернизации производства… В перестроечные годы было особенно тяжело. Вставал вопрос: есть ли будущее у завода или он, как и многие другие предприятия на тот момент, развалится?», - вспоминает руководитель завода.



Коллектив предприятия приватизировал завод в свои руки. Было создано товарищество, учредителями которого стали сами работники. Впоследствии предприятие стало работать в форме ООО. Во времена развала, невыплаты зарплат, пенсий упала покупательская способность населения, разорвались договоры и с Монголией, куда шла большая часть молочной продукции. Продать продукцию стало очень сложно.

Директор Александр Савельев сам садился за руль автомобиля и ехал устанавливать новые связи, заключать договоры на поставку с предприятиями, различными организациями. А тогда чаще всего речь шла о бартере.



- Где мы только ни торговали: в селах Читинской области, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах, городе Улан­Удэ, Иркутске, Петровск­Забайкальске, Чите… Сначала уговаривал магазины, заводы взять «молочку», а потом просил, требовал оплату, чтобы рассчитаться с нашими поставщиками молока, выплатить зарплату работникам, покрыть другие текущие затраты, - говорит Александр Савельев.

Во многом помогли сельхозярмарки, проходившие в Улан­Удэ. Покупателям нравились натуральные бичурские продукты. В город отправляли десятки и десятки фляг: сметану, творог, масло, и люди все раскупали.



«Я благодарен нашему коллективу, что поддержали меня в сложные времена. Счастлив, что у нас сложилась дружная, сплоченная команда трудолюбивых и ответственных людей. И сейчас у нас тоже хороший трудовой настрой», - искренне делится директор завода­юбиляра.



«Бичурский маслозавод - надежный деловой партнер, - говорит Петр Александрович Попов, представитель ООО «Еланская гречиха». – Александр Изотович находит возможность повышать закупочную цену. – Сельхозпроизводители Бичурского района благодарны ему за бесперебойный прием молока, за своевременный расчет, за готовность пойти навстречу. Он настоящий аграрник».



«С генеральным директором ООО «Бичурский маслозавод» Александром ИзотовичемСавельевым у нас хорошие деловые отношения, наше хозяйство поставляет маслозаводу молоко. С ним комфортно и надежно работать. Это настоящий хозяйственник, с крестьянской жилкой, деловой хваткой современного экономиста, что позволило ему сохранить в кризисное время свое перерабатывающее предприятие, - отзывается руководитель СПоК «Баян» Закаменского района Наталья Глебовна Бальчугова. – Благодаря умелому руководству дела на заводе пошли в гору. Это выдержанный, рассудительный и скромный человек, доступный и простой в общении. Постоянно помогает советом и делом, не раз авансировал наше фермерское хозяйство в проведении посевной. Всегда поддерживает сельхозпроизводителей».



«С Бичурским маслозаводом сотрудничаем два года, в месяц поставляем около 150 тонн сырья, - присоединяется к разговору Елена Александровна Помазкина, руководитель СПК «Рубин» Кабанского района. - До этого имели печальный опыт работы с Улан-Удэнским гормолзаводом, они зачастую не рассчитывались за поставленное молоко, дело даже доходило до судебных разбирательств. Теперь все в корне изменилось. Александр Изотович добросовестно исполняет договорные обязательства, вовремя ведет расчет. Это опытный и бывалый хозяйственник, понимает наши трудности, не бросает нас, поддерживает, хотя и у маслозавода хватает своих проблем, ведь на закуп сырья идет львиная доля затрат. Нам повезло иметь таких партнеров. Александра Изотовича, как руководителя, знаю давно, это порядочный и надежный человек, радеющий за развитие сельского хозяйства в республике».



Только вперед



В последние годы на заводе прошла крупная модернизация. Установлено современное фасовочное оборудование, холодильники и холодильные камеры, обновлен автопарк. В 2017 году старые, затратные ЗиЛы заменили на «Хёндаи» и получили экономию на ГСМ и запчастях более 2 млн рублей в год. Появился уникальный транспортер. Вместо былых восьми­десяти человек теперь с загрузкой машины справляются трое. Купили новые молоковозы.



Резко выросла эффективность энергохозяйства. Вместо 600 тонн каменного угля в год стали потреблять 350 тонн. А упомянутые новые холодильники и регуляция работы электродвигателей снизили расход электроэнергии почти вдвое.



Предприятие Александра Савельева поражает темпами. В 2017 году закуплено 1315 тонн молока. В 2018 году - 1713 тонн, а в прошлом году - уже 2163 тонны молока. В «коронавирусном» 2020 году все показатели завода выше, чем в аналогичный период минувшего года.



Дело чести для завода—вовремя расплатиться с поставщиками молочного сырья. А они не только из Бичурского района. Завод давно стал для всех надежным деловым партнером и по весне даже авансирует фермеров и других, можно сказать, аграриев­соратников, помогая тем самым в весенне­полевых работах.



Сегодня Александр Савельев заслуженно является депутатом Народного Хурала. Его уважают и на уровне республики, и в родном районе. Деловой, хозяйственный, но одновременно человечный, простой в общении, знающий цену труду, он всегда открыт к диалогу, готов пойти навстречу. «С ним можно поговорить, посоветоваться», - рассказывают говорят другие аграрии.



Бичурский маслозавод - одно из передовых перерабатывающих предприятий Бурятии. В успешной работе завода, в достижении новых рубежей огромная заслуга руководителя.



- Маслозавод стал для меня вторым домом, а коллектив - командой единомышленников. Вместе, как говорится, не один пуд соли съели, - признается Александр Савельев. - Жизнь преподносила нам разные вызовы, мы их принимали и с новой силой брались за работу. Чтобы обеспечить завод сырьем, одними из первых в республике в 1997 году начали закупать молоко у населения, открыли заготовительные пункты в селах Мотня, Гутай, Новосретенка. Помню, первыми заготовителями молока стали супруги Ивановы - Иван Иванович и Марина Викторовна из Новосретенки.



Если говорить о дальнейших планах, то их суть - идти вперед, увеличивать масштабы производства и ассортимент. Например, есть задумка освоить выпуск творожной массы, плавленого сыра, а также сладкого йогурта.



Это значит, что пройдет очередная модернизация. И в 80 лет завод не намерен почивать на лаврах. Это же скучно. Совсем не в характере ни директора, ни коллектива Бичурского маслозавода.



Валентин Соколов

Фото: «Номер один»

