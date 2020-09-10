В Иркутске фиксируют подтопления

Они вызваны увеличением пропуска воды через ГЭС
Частичное затопление трех островов, где находятся частные дома и рыборазводная ферма, произошло в Иркутске из-за увеличения пропуска воды через ГЭС на реке Ангаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в результате увеличения сбросных расходов иркутского гидроузла на реке Ангаре в нижнем бьефе наблюдается частичное затопление территории острова Бабр, на котором расположена рыборазводная ферма, а также на островах Елизовский и Кривой - затопление пониженных участков прибрежной зоны, огородов с насаждениями», - говорится в информации пресс-службы.
На Иркутской ГЭС 2 сентября увеличили пропуск воды с 2 400 до 2 500 кубобметров в секунду в связи с повышенной водностью озера Байкал. На сегодняшний день объем пропуска составляет 2 700 кубометров в секунду. В связи с возможными подтоплениями оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности. Ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. В прилегающих к береговой полосе районах и садоводствах население информируют о ситуации и правилах поведения при угрозе подтопления.
Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, которая вытекает из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения станции образуют Иркутское водохранилище.
Фото: 38.mchs.gov.ru
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