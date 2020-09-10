В Забайкалье задержан Робин Гуд

Он раздал нуждающимся более 750 тысяч из 800 тысяч похищенных рублей



В Приаргунском районе Забайкалья полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами в одном из магазинов. В полицию поступило заявление от владельца торгового бутика, расположенного на втором этаже одного из торговых центров поселка Приаргунск, о том, что неизвестные проникли в помещение торговой точки и похитили три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тысяч рублей.



Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что кража совершена после того, вор разбил оконное стекло, сообщили в краевом УМВД.



В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Он был доставлен в полицию, где от него получены признательные показания.



Выяснилось, что умысел на совершение хищения у злоумышленника возник тогда, когда он увидел в ночное время горящий в окне торгового центра свет. С целью проверки на наличие охраны, подозреваемый бросил камень в стекло, однако к окну никто не подошел. Тогда через крышу пристроенного к дому здания, злоумышленник проник на второй этаж, разбил стекло и проник внутрь. Со слов мужчины, часть похищенных денежных средств раздал просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. В настоящее время данная информация проверяется. А 57 тысяч рублей у него изъято.



По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следует отметить, что ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Фото: пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

