В Бурятии восстановили право сироты на нормальное жилье

До этого он получил квартиру в доме, который мог разрушиться



В Бурятии прокуратура Тарбагатайского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его жилищных прав, сообщили в прокуратуре республики.



В соответствии с приказом министерства социальной защиты республики в 2019 году мужчине, относящемуся к категории детей-сирот, предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда. Проверкой установлено, что жилье является аварийным, непригодным для эксплуатации, элементы строения имеют дефекты и могут привести к обрушению конструкций. Прокурор района обратился с иском в суд об обязании министерства социальной защиты республики предоставить гражданину из числа детей-сирот жилое помещение взамен ранее предоставленного.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, обязал министерство предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, пригодное для проживания, отвечающее требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам, взамен ранее предоставленного жилого помещения.



Ответчик не согласился с решением суда, направил апелляционную жалобу.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.



Фото: «Номер один»

