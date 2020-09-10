Владимир Павлов: «Вопрос о ТГК-14 - на контроле у Народного Хурала»

Правительству Бурятии рекомендовано ускорить создание Республиканского единого расчетного центра



Правительству Бурятии необходимо ускорить работу по созданию Республиканского единого расчетного центра, Счетной палате провести проверку использования бюджетных средств компании ТГК-14. Кроме того, правительство республики совместно с администрацией Улан-Удэ должны выразить мнение о возможности создания муниципальной генерирующей компании.



Таковы выводы рабочего совещания, состоявшегося под председательством спикера Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. В нем приняли участие депутаты Народного Хурала, представители правительства республики, администрации Улан-Удэ, Госстройжилнадзора, Республиканской службы по тарифам, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



После того, как вся информация по этим вопросам будет аккумулирована, решено провести еще одно заседание с участием представителей ресурсоснабжающей организации и сообщества «Нет – произволу ТГК-14». Именно обращение последнего к властям республики рассматривалось на совещании. Более 1200 жителей Улан-Удэ, объединившихся в сообщество «Нет – произволу ТГК-14» и не согласных с политикой ресурсоснабжающей организации, подписались под обращением на имя председателя Народного Хурала Владимира Павлова. Подобная петиция также была направлена в адрес главы региона Алексея Цыденова.



Много вопросов у населения вызывают вопросы бюджетного законодательства, непрозрачного порядка начислений и перерасчетов, разная стоимость оплаты при одинаковой площади помещения, низкий температурный режим и в целом, некачественное предоставление коммунальных услуг. «Из-за чего проблема платежей за отопление от ТГК-14 для многих семей стала самой затратной статьей расходов», - указывается в обращении. Кроме того, в своем обращении горожане указывают, что «объекты жизнеобеспечения и коммунальной сферы полумиллионного города, столицы субъекта Российской Федерации, не должны находиться в частных руках».



«Это обращение поступило в Народный Хурал, мы сделали запрос в мэрию, так как один из акцентов сделан на расторжение договора с ТГК-14. Именно с городом у ресурсоснабжающей организации заключен договор на аренду теплосетей. Отмечу, что депутаты этой темой занимаются не впервые. Еще 5 ноября 2019 года на сессии Народного Хурала в рамках «Правительственного часа» депутатами была заслушана информация правительства республики о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, в частности и по формированию тарифов. Тогда же был принят ряд решений, которые находятся на контроле у ответственного комитета. Вместе с тем, ситуация в ЖКХ продолжает оставаться сложной, у людей накопилось достаточно много вопросов, на которые они еще не получили ответов», - отметил председатель Народного Хурала.



Главный посыл обращения – расторгнуть договорные отношения администрации города с ПАО «ТГК-14» и создать муниципальную теплоснабжающую организацию. Как следует из текста обращения сообщества «Нет – произволу ТГК-14», создать ее можно «на основе существующей теплогенерации (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), муниципальной сетевой инфраструктуры с внятной социальной и экономической политикой».



Участвующий в совещании заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников отметил, что проблема существует. Правительство в 2018 году начало работу по созданию Республиканского единого расчетного центра. «Мы забираем базу по начислениям платежей у ТГК-14, чтобы была четкая, нам подконтрольная ситуация», - сказал он.



Депутаты отметили, что одна из частых жалоб жителей – это вопросы качества предоставления услуг, постоянные доначисления и непрозрачная политика ценообразования. Начальник управления муниципальной жилищной инспекции Алена Азаревич признает, что количество жалоб от потребителей на действия ТГК-14 растет ежегодно.



«За 2017 год мы выявили излишне предъявленных доначислений на 11 миллионов рублей. В 2018 году - на 16 миллионов рублей. В 2019 – на 40 миллионов. Нами было принято решение обратиться в прокуратуру Бурятии для принятия мер прокурорского реагирования. К сожалению, в Кодексе об административных правонарушениях есть огромный пробел – нет штрафных санкций для ресурсоснабжающих организаций по обсчету потребителей. Это один из важных вопросов, который нужно решать», - отметила она.



Фото: tgk-14.com

