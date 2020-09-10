Иркутские «Бонни и Клайд» объявлены в федеральный розыск

Сбежавшие преступники Сергей Устюгов и Татьяна Никитина могут направляться в Бурятию



В Иркутской области четвертые сутки не прекращается комплексная операция по установлению местонахождения сбежавших из-под конвоя мужчины и женщины, осужденных ранее за серию разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

.

В настоящее время они объявлены в федеральный розыск. Ориентировка с описанием внешности разыскиваемых направлена в другие регионы и прежде всего в Красноярский край и Бурятию. Между тем, по-прежнему высока вероятность нахождения преступников на территории СНТ, а также автомобильных дорог.



Между тем, не исключается версия о том, что Устюгов и Никитина могут по-прежнему находиться в окрестностях Иркутска, Ангарска, Усольского района.



Приметы преступников:



Осужденный Сергей Устюгов: на вид 30 лет, рост 178-180 см, волосы русые, стрижка короткая, нет переднего зуба справа вверху. Одет: спортивные штаны темного цвета без полосок, футболка оливкового цвета.

Осужденная Татьяна Никитина: на вид 25 лет, среднего роста, волосы светло-русые, ниже плеч. Особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Одета: брюки зелёного цвета, кофта серая.



За это время они могли сменить одежду и начать использовать различные методы маскировки: головные уборы, солнцезащитные очки и другие.



В связи с этим, сотрудники полиции всех жителей области и прежде всего дачников и автомобилистов (дальнобойщиков) проявлять особую бдительность и сообщать о любых подходящих под описание лицах в дежурную часть полиции по телефону 02 (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 21-68-88.



Официальная предыстория побега такова: 7 сентября в Иркутске были доставлены в отдел внутренних дел мужчина и женщина, осужденные в 2018 году за совершение разбойных нападений, для проведения следственных действий в целях их проверки на причастность к аналогичным преступлениям. После завершения процессуальных мероприятий в процессе доставки фигурантов в учреждение службы исполнения наказания они совершили побег.



Между тем, в иркутских СМИ публикуется иная версия того, как осужденные за 15 разбойных нападений (Сергей Устюгов получил 11 лет лишения свободы, Татьяна Никитина — 9 лет) через два года после приговора оказались в квартире в Иркутске. Как сообщает



В настоящий момент полиция Иркутской области принимает меры, направленные на установление местонахождения и задержание преступников.

В масштабной розыскной работе задействованы все наружные экипажи и оперативные подразделения. Ориентировка с описанием разыскиваемых распространена в жилом секторе, местах массового скопления граждан, общественном транспорте. Особый контроль осуществляется на пропускных пунктах ГИБДД, в том числе на границах с другими регионами.



Фото: ГУ МВД России по Иркутской области. В Иркутской области четвертые сутки не прекращается комплексная операция по установлению местонахождения сбежавших из-под конвоя мужчины и женщины, осужденных ранее за серию разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.В настоящее время они объявлены в федеральный розыск. Ориентировка с описанием внешности разыскиваемых направлена в другие регионы и прежде всего в Красноярский край и Бурятию. Между тем, по-прежнему высока вероятность нахождения преступников на территории СНТ, а также автомобильных дорог.Между тем, не исключается версия о том, что Устюгов и Никитина могут по-прежнему находиться в окрестностях Иркутска, Ангарска, Усольского района.Приметы преступников:Осужденный Сергей Устюгов: на вид 30 лет, рост 178-180 см, волосы русые, стрижка короткая, нет переднего зуба справа вверху. Одет: спортивные штаны темного цвета без полосок, футболка оливкового цвета.Осужденная Татьяна Никитина: на вид 25 лет, среднего роста, волосы светло-русые, ниже плеч. Особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Одета: брюки зелёного цвета, кофта серая.За это время они могли сменить одежду и начать использовать различные методы маскировки: головные уборы, солнцезащитные очки и другие.В связи с этим, сотрудники полиции всех жителей области и прежде всего дачников и автомобилистов (дальнобойщиков) проявлять особую бдительность и сообщать о любых подходящих под описание лицах в дежурную часть полиции по телефону 02 (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 21-68-88.Официальная предыстория побега такова: 7 сентября в Иркутске были доставлены в отдел внутренних дел мужчина и женщина, осужденные в 2018 году за совершение разбойных нападений, для проведения следственных действий в целях их проверки на причастность к аналогичным преступлениям. После завершения процессуальных мероприятий в процессе доставки фигурантов в учреждение службы исполнения наказания они совершили побег.Между тем, в иркутских СМИ публикуется иная версия того, как осужденные за 15 разбойных нападений (Сергей Устюгов получил 11 лет лишения свободы, Татьяна Никитина — 9 лет) через два года после приговора оказались в квартире в Иркутске. Как сообщает сайт Irk.ru , Устюгову и Никитиной организовали свидание в квартире в обмен на информацию. Видимо, вскрылся новый эпизод их преступной деятельности. Известно также, что ранее Сергея вывозили на следственные действия в СИЗО Ангарска, а Татьяну — в СИЗО Иркутска. Руководством регионального главка назначена служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям сотрудников, допустивших побег преступников. СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников полиции и иных лиц.В настоящий момент полиция Иркутской области принимает меры, направленные на установление местонахождения и задержание преступников.В масштабной розыскной работе задействованы все наружные экипажи и оперативные подразделения. Ориентировка с описанием разыскиваемых распространена в жилом секторе, местах массового скопления граждан, общественном транспорте. Особый контроль осуществляется на пропускных пунктах ГИБДД, в том числе на границах с другими регионами.Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.