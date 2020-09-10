В Улан-Удэ бомж с 14 судимостями убил 35-летнего бродягу

Убийца не стерпел нецензурных оскорблений и выхватил нож практически на глазах у полицейских



В Улан-Удэ по подозрению в убийстве 35-летнего знакомого бездомного задержан судимый 49-летний бомж, с которым погибший незадолго до происшествия распивал спиртные напитки в подземном переходе, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Вечером 1 сентября в Больницу скорой медицинской помощи города Улан-Удэ доставлен 35-летний мужчина, обнаруженный возле остановки общественного транспорта «Элеватор» с колото-резаным ранением шеи. Вскоре, несмотря на усилия врачей, он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



По подозрению в совершении преступления и задержан ранее 49-летний бездомный мужчина. В ходе допроса он дал подробные показания об учиненной расправе. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, вечером 1 сентября обвиняемый распивал спиртные напитки в компании других бездомных в подземном переходе, расположенном на проспекте 50-летия Октября города Улан-Удэ. Затем они поднялись на улицу и расположились на крыльце магазина. Через некоторое время в ходе беседы один из собутыльников на фоне алкогольного опьянения стал оскорблять обвиняемого, высказываясь в его адрес нецензурной бранью.



В ответ бродяга, который в прошлом имел 14 судимостей за различные преступления, выхватил из кармана нож и нанес им противнику удар в шею, после чего скрылся с места происшествия. В этот момент мимо проходил патруль сотрудников полиции, которые вызвали скорую медицинскую помощь, после чего стали преследовать злоумышленника и вскоре задержали его.



Ведется следствие.



Фото: pixabay.com



