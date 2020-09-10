Георгий Кушиташвили получил условный срок

Он признан виновным в избиении росгвардейца и хранении наркотиков



Гарнизонный военный суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, сообщает



«Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно», - огласил решение судья.



Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходил по делу в качестве свидетеля.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследовали следователи военные следователи СК. В его отношении было возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ.



Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозило до 10 лет лишения свободы. А 14 февраля в суде стали известны результаты анализов, согласно которым в моче спортсмена обнаружены следы кокаина. Защита боксера настаивает на невиновности Кушиташвили.



Федерация бокса России пожизненно отстранила Георгия Кушиташвили от выступлений за национальную команду.



Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.



Фото: минспорта Бурятии Гарнизонный военный суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, сообщает ТАСС «Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно», - огласил решение судья.Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходил по делу в качестве свидетеля.Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследовали следователи военные следователи СК. В его отношении было возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ.Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозило до 10 лет лишения свободы. А 14 февраля в суде стали известны результаты анализов, согласно которым в моче спортсмена обнаружены следы кокаина. Защита боксера настаивает на невиновности Кушиташвили. В его виновность не верили в Бурятии , где складывалась спортивная карьера боксера.Федерация бокса России пожизненно отстранила Георгия Кушиташвили от выступлений за национальную команду.Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.Фото: минспорта Бурятии