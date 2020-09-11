У-УАЗ: новые технологии и новые перспективы

Гендиректор «Вертолетов России» и глава Бурятии дали старт работе модернизированных цехов У-УАЗ



Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и глава Бурятии Алексей Цыденов приняли участие в церемонии пуска работ нового покрасочного цеха Улан-Удэнского авиационного завода, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



Лазерная разметка рисунка



В июне на предприятии был завершен инвестиционный проект «Модернизация и развитие окрасочного производства». Новый окрасочный корпус, оснащенный современным технологическим оборудованием, позволяет повысить качество окраски, улучшить условия труда и сократить производственный цикл не менее чем на 15%. Гостям продемонстрировали новые технологии окраски вертолета – с помощью проекционной лазерной разметки рисунка.



«Проекты комплексного технологического перевооружения дают жизнь новым продуктам, позволяют расширить продуктовую линейку. Они обеспечивают снижение трудоемкости производства вертолета, уменьшают долю ручного труда, дают возможность широко внедрять цифровые технологии, – отметил Андрей Богинский. – На этом модернизация У-УАЗ не заканчивается – на сегодняшний день завершается модернизация гальванического производства, идет работа по строительству логистического комплекса, что позволит сосредоточить в одном месте все комплектующие изделия и материалы для создания вертолетов и тем самым освободить производственные площади. Мы с Алексеем Цыденовым обсуждаем возможность использования этой территории под технопарк».



Уникальная конструкция оборудования нового корпуса позволит окрашивать вертолеты типа Ми-8/171 в два независимых потока, при этом одновременно в работе на разных этапах цикла могут находиться до шести вертолетов. При необходимости могут окрашиваться воздушные суда больших габаритов (длиной до 25 м, шириной до 22 м, высотой до 6,5 м, массой до 22,5 тонн).



Окрасочно-сушильные камеры с автоматизированными системами поддержания и контроля технологических параметров и фильтрами, снижающими выбросы вредных веществ в атмосферу дают возможность задавать и автоматически поддерживать воздухообмен, температуру, влажность воздуха, что позволит стабильно, без доработок, получать качественные покрытия. Системы оборотного водоснабжения, очистки воздуха, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, автоматизации инженерных систем позволят повысить уровень безопасности производства.



Кроме того, новый корпус обеспечивает оптимальные условия труда - предусмотрены рабочие зоны с оптимальными режимами воздухообмена, температурно-влажностными показателями, освещенностью, а также изолированный участок подготовки поверхностей изделия перед окраской.



Новый корпус окончательной окраски рассчитан для удовлетворения производственных потребностей У-УАЗ под выпускаемую продукцию, однако техническими решениями предусмотрена возможность окраски перспективной техники собственного производства, а также вновь изготавливаемых и эксплуатируемых воздушных судов от сторонних производителей и эксплуатантов.



Цифровой раскрой деталей



Кроме того, У-УАЗ завершил инвестиционный проект по созданию современного, высокопроизводительного заготовительно-штамповочного производства. В ходе его реализации завершен капитальный ремонт корпуса 64 с устройством новой компоновки производственных участков.



Проект был направлен на освоение новых технологий в области обработки давлением, внедрение бездоводочных технологий изготовления листовых деталей, снижение трудоемкости производства, а также на уменьшение доли ручного труда.



«Выход на проектную мощность модернизированного заготовительно-штамповочного производства запланирован на вторую половину 2020 года, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. – Закуплены и введены в эксплуатацию современное прессовое, раскройное, формовочное оборудование, а также складские системы, которые заменяют устаревшее оборудование. Выполнен капитальный ремонт корпуса 64, создан современный цех заготовительно-штамповочного производства. В реконструированном корпусе созданы комфортные условия для работы сотрудников предприятия: поставлено новое вентиляционное оборудование. В целом, по результатам реализации инвестиционного проекта планируется снижение трудоемкости на 34,7% и себестоимости на 26,9%».



После реализации проекта формовка листовых деталей выполняется на современном прессе эластоформования с числовым программным управлением, введенном в эксплуатацию в июне 2019 года. Для него уже завершена отработка номенклатуры деталей по новым вертолетам Ми-171А2/А3 и Ка-226. Кроме того, для обеспечения наиболее качественной продукции в октябре 2019 года введен в эксплуатацию пресс продольно-поперечной обтяжки для формообразования листовых деталей (обшивок), сочетающий в себе функционал нескольких обтяжных прессов, ранее задействованных на производстве. Современное прессовое оборудование заменит морально устаревшие и физически изношенные гидравлические прессы и падающие молота, что в свою очередь обеспечит безопасность производственного процесса.



Для перевода номенклатуры деталей на новое оборудование в конструкторско-технологическом отделе по заготовительно-штамповочному производству было создано бюро моделирования процессов листовой штамповки, которое с помощью современного программного обеспечения моделирует процесс формообразования и разрабатывает новую оснастку из дельтадревесины под технологию производства деталей на новом оборудовании.



С целью обеспечения хранения новой оснастки для прессов введен в эксплуатацию автоматизированный склад. Специализированное программное обеспечение помогает работнику склада вести учет оснастки и определять ее местонахождение: на складе или непосредственно на прессах, вести учет хранения и выдачи листового металла.



Инвестиционный проект также предполагает внедрение современных раскройных комплексов. Теперь раскрой и контроль деталей проводится с помощью цифровых технологий. Фрезерование деталей проводится на многокоординатном обрабатывающем центре. Хранение и выдача листового металла для раскройных операций осуществляются при помощи автоматизированного склада.



Модернизация раскройно-заготовительного участка повысила производительность труда на 15-50% (в зависимости от типа деталей), а трудоемкость доводочных операций снизилась на треть. Ежегодно, начиная с 2017 года, технологии высокопроизводительного фрезерного раскроя экономят до тысячи нормочасов. Благодаря внедрению программы группового раскроя деталей различной конфигурации и карт раскроя расход материала снизился на 15%, а контроль расхода листового металла позволяет заблаговременно осуществлять закупку под требуемый объем производства.

Современное оборудование размещено на вновь созданных производственных площадях корпуса 64, ранее пустовавших. Производственный участок обеспечен всеми необходимыми энергетическими ресурсами – на участке построена отдельная трансформаторная подстанция.



«Фабрика процессов»



На Улан-Удэнском авиационном заводе состоялось открытие сертифицированной «Фабрики процессов». Площадка интерактивного обучения принципам «бережливого» производства создана на предприятии в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».



«Заводские специалисты первыми в регионе получили сертификаты и получили право обучения сотрудников предприятий своего региона – участников проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Открытие «Фабрики процессов» на УУАЗ – результат продуктивного взаимодействия с Министерством экономики Республики Бурятия и федеральным центром компетенций в сфере производительности труда, оказавшим методологическое и методическое содействие в создании этого объекта»,- отмечает управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.



Обучающая платформа позволяет проводить практические занятия сотрудников в интерактивном режиме. Учебная площадка воспроизводит образец технологической цепочки машиностроительного производства и имитирует реальные производственные процессы.



Формат обучения предусматривает восьмичасовую деловую игру, в рамках которой команда из 15 человек знакомится с методиками по выявлению потерь и определению резервов в оптимизации рабочих процессов. Благодаря особому формату «Фабрика процессов» помогает в сжатые сроки получить ключевые навыки в области бережливого производства.



Игровая площадка «Фабрики процессов» даёт возможность осознанно применять инструменты бережливого производства для повышения производительности труда, получить практический опыт и знания о том, как улучшения в производственном процессе могут повлиять на операционные и экономические показатели деятельности предприятия.



Сегодня предприятия заинтересованы не только в сохранении достигнутого уровня производства, но и в повышении его эффективности. Задача сертифицированных тренеров «фабрики» – научить сотрудников предприятий ускорять процессы и, тем самым, наращивать потенциал подразделения, цеха, завода.



Фото: egov-buryatia.ru