В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5796

В республике за неделю прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 6%



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5796. Это на 48 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ – 3337 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4827 человек, умерли 59 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 48 новых случаев COVID-19: девятнадцать человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2203 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 439 пациентов. Из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 471 пациент.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - двое больных старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 человек, старше 65 лет – восемь, на ИВЛ восемь больных, старше 65 лет - пятеро.



В одном обсерваторе находятся 30 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2558 человек, с нарастающим итогом – от 317 587 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели с 4 по 10 сентября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 6%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За последнюю неделю показатель республики уменьшился: по данным на 3 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 7%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Магаданской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 11%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - 2%.



По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается 1 046 370 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 6 573 032 человека.



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