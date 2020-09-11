Житель Бурятии устроил ритуальный поджог магазина

Он требовал прекратить продавать спиртное его отцу



В Бурятии житель Баунтовского района принес к продуктовому магазину искусственные цветы с кладбища и поджег их на крыльце. Продавец воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации для вызова группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, сообщили в ее пресс-службе.



Росгвардейцы, ликвидировав возгорание, задержали поджигателя, который попытался скрыться. Продавец рассказала, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, уже приходил в магазин и требовал прекратить продавать спиртное его отцу. Придя в очередной раз, злоумышленник прихватил с собой искусственные цветы с расположенного поблизости кладбища, разложил их на крыльце магазина и поджег.



Задержанный, 33-летний житель Багдарина, доставлен в отдел полиции для принятия правового решения. Оно будет явно трудным: мотив протеста злоумышленника – благородный, а форма его реализации оказалась весьма опасной.



Фото: Росгвардия

