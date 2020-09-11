В Бурятии пьяный сельчанин без прав не удержал ВАЗ-2107 на дороге

Пассажирка «семерки» с травмами госпитализирована в медицинское учреждение



В Бурятии в Мухоршибирском районе 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, не имеющий прав, в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Хонхолой в направлении села Никольск в 1 км от села Никольск не справился с управлением и съехал с дороги.



В результате ДТП пассажирка 1972 года рождения с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, сам водитель получил ушибы и после осмотра был отпущен.



Сотрудниками ГИБДД оформлен протокол об административном нарушении.



Всего за сутки произошла 21 авария с механическими повреждениями транспорта, в том числе одно ДТП с пострадавшими. Инспекторы ДПС выявили 365 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 2 автомобилиста - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД

