В Бурятии предлагались туры с незаконной охотой и рыбалкой

Охота на «краснокнижных» северного оленя и рыбалка на тайменя и ленка рекламировались на сайте компании





В Бурятии выявлена фирма, предлагающая туристические услуги на севере Байкала, в том числе – незаконные охотничьи и рыболовные туры. На официальном сайте компании, клиентам предлагались охота на северного оленя и рыбалка на тайменя и ленка, сообщили в Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



«Все эти животные занесены в Красную книгу России, а также в Красные книги Иркутской области и Бурятии. Охота и рыбалка на них запрещены и образуют состав преступления, предусмотренного статей 258.1 УК РФ «незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», - пояснили в надзорном ведомстве.



Во исполнение внесенного прокурором представления юридическим лицом незаконные объявления об охотничьих и рыболовных турах удалены с сайта. Кроме того, руководителю турфирмы объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.



Фото: taimenfund.org

