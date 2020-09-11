11.09.2020
Бурятии возбуждено уголовное дело по факту родовой травмы

Бурятии возбуждено уголовное дело по факту родовой травмы

К детскому омбудсмену и зампрокурора республики обратилась мама двухмесячного малыша

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нанесения родовой травмы. В ходе личного приема к заместителю прокурора Бурятии Светлане Козловой и уполномоченному по правам ребенка Наталье Ганькиной обратилась мама двухмесячного малыша, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

С целью оценки правомерности действий медицинских работников направлено обращение руководителю Следственного управления СКР по Бурятии и министру здравоохранения республики . По информации следственного управления,  отделом полиции № 2 УМВД России по  Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по  части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие следственным отделом по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии.

Министерством здравоохранения Бурятии  инициировано проведение внеплановой документарной проверки Республиканского перинатального центра.

Фото: pixabay.com

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