Власти Улан-Удэ объяснили затянувшийся ремонт дороги по ул.Ербанова

Проволочка в ремонте произошла из-за сетевых кабелей международной связи

Представители мэрии объяснили, почему затягивается ремонт дороги по улице Ербанова от Коммунистической до Борсоева, а, точнее, ее участка напротив Дома быта. Председатель комитета по строительству Жамсо Гармаев сообщил, что рядом с автомобильной трассой по магистральной зоне проложены кабельные сети международной связи.



- Рядом с дорогой, по зеленой зоне, проложены кабельные сети связи. Это международная связь. Первоначально их хотели оставить под дорогой, но по всем регламентам кабельные сети не должны находиться под проезжей частью, поэтому приняли решение их вынести. Мы вынуждены были пойти на корректировку проекта, из-за этого произошла задержка в ремонте, - пояснил Жамсо Гармаев.



Председатель комитета по строительству принес горожанам свои извинения за доставленные неудобства.



- Сегодня мы пришли к соглашению с провайдером, который дает своего подрядчика. С 11 сентября он заходит на участок и будет проводить там работы, - отметил Жамсо Гармаев. – Я понимаю возмущение жителей и приношу им извинения за доставленные неудобства. Самый центр нашего города и две недели простоя. Люди обоснованно задают вопросы.



Перенос коммуникаций планируют завершить за семь рабочих дней по графику и за пять – при хорошей погоде. На протяжении недели работать будут исключительно связисты. А затем собираются приступить к укладке асфальта. Все работы планируют завершить в течение 11-12 дней. В результате проведённого ремонта проезжая часть улицы Ербанова станет немного шире.



Помимо выноса сетей, по улице Коммунистическая, вдоль трамвайной линии, запланирована замена асфальта, а на тротуар положат плитку.



- Трамваи мы остановить не можем, это самый востребованный вид транспорта, поэтому приходится работать по ночам, а еще рядом жилые дома, людям мешать все время мы не можем. Фрезерование заканчиваем и с 11 сентября начинаем асфальтировать. При благоприятных условиях откроем движение к 12 сентября, - заключил Жамсо Гармаев.



Стоимость контракта по ремонту обоих участков составляет 37,6 млн рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

