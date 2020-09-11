В Монголию возвращают работающих там россиян

Гражданам России и Китая, проживающим и работающим в Монголии, разрешают пересечь границу



Около 110 работающих в Монголии россиян и 50 монголов 10 сентября вернулись в страну через пункт пропуска Кяхта-Алтан-Булаг в Бурятии, сообщило



«Мы также сотрудничаем с посольством КНР, чтобы решить вопрос о пересечении границы в ближайшее время гражданам из Китая, которые здесь работают и состоят в браке с гражданами Монголии», рассказал директор Консульского департамента МИД Монголии Л.Мунхтушиг.



Ранее в Монголию воздушным и автомобильным транспортом было эвакуировано в общей сложности 20 408 человек. За последние семь месяцев было совершено 69 полетов и эвакуировано 13 951 человек из 53 стран, напоминает агентство. По указанию Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) за последнее время увеличилась частота полетов и в июле и августе было совершено 18 полетов.



«В этом месяце запланировано 13 рейсов и в конце сентября планируем увеличить количество авиарейсов с учетом наличия и доступности карантинных помещений», – пояснил Л.Мунхтушиг.



Фото: pixabay.com

Около 110 работающих в Монголии россиян и 50 монголов 10 сентября вернулись в страну через пункт пропуска Кяхта-Алтан-Булаг в Бурятии, сообщило МОНЦАМЭ «Мы также сотрудничаем с посольством КНР, чтобы решить вопрос о пересечении границы в ближайшее время гражданам из Китая, которые здесь работают и состоят в браке с гражданами Монголии», рассказал директор Консульского департамента МИД Монголии Л.Мунхтушиг.Ранее в Монголию воздушным и автомобильным транспортом было эвакуировано в общей сложности 20 408 человек. За последние семь месяцев было совершено 69 полетов и эвакуировано 13 951 человек из 53 стран, напоминает агентство. По указанию Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) за последнее время увеличилась частота полетов и в июле и августе было совершено 18 полетов.«В этом месяце запланировано 13 рейсов и в конце сентября планируем увеличить количество авиарейсов с учетом наличия и доступности карантинных помещений», – пояснил Л.Мунхтушиг.Фото: pixabay.com