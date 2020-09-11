В Бурятии из-за «антиковидных» ограничений вырастет онкозаболеваемость

В республике с осени ожидается рост числа выявленной онкологии, особенно с запущенными стадиями



Это последствие нескольких факторов: полная весенняя приостановка приема пациентов (что резко снизило выявляемость онкологических больных на ранних стадиях), сокращение выездов на операции в другие регионы, а также значительное ухудшение экологической обстановки и массовое снижение иммунитета в связи с домашним карантином.



На днях Всемирная организация здравоохранения открыто признала полный провал стратегии жестких карантинов по коронавирусу, через которые прошли многие страны, попутно уничтожив часть экономики и собственных граждан. Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро поставил в качестве примера Швецию, где не сокращали прием больных, все работали в обычном режиме, ограничивали только узкую группу пожилых людей. Тем самым, подтвердились прогнозы здравомыслящих экспертов, что жесткие блокировки унесут во много раз больше жизней, чем, если бы обошлись мягкими ограничениями.



В Бурятии уже подтверждаются самые неблагополучные прогнозы относительно предстоящего роста онкологической заболеваемости и смертности из-за карантина и потери драгоценного времени у больных, которых еще можно было спасти.



- Были на приеме в республиканском онкоцентре, впечатление удручающее, огромное количество больных, многие с запущенными стадиями, - рассказывает улан-удэнец Сергей, привезший на обследование свою родственницу. - Как говорят врачи, многие неоперабельны, а время упущено из-за карантина.



По словам Сергея, ранее его родственница успешно лечилась и обследовалась в Южной Корее, но после полного закрытия границ это стало невозможно. Кроме того, поликлиники также были недоступны. А все общение с врачами заключалось в звонке на горячую линию и приезде «людей в скафандрах», чтобы взять мазок на ковид. Как будто другие, куда более опасные болезни в одночасье исчезли. В результате родственнице пришлось срочно лететь в Москву и проходить новое обследование и лечение уже там.



Из-за подобной непродуманной политики в Бурятии тысячи людей, у кого в ходе профилактических осмотров в поликлиниках могли на ранних стадиях заподозрить опухоль и направить в онкодиспансер, остались «без присмотра».



В том, что выявление онкобольных резко упало, можно судить по сухим цифрам минздрава Бурятии.



- За первое полугодие 2020 года в Бурятии выявлено 1688 случаев злокачественных новообразований, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 1966. Наибольшая доля приходится на заболевания легких, трахеи и бронхов, - сообщают в ведомстве.



То есть, если все предыдущие годы онкозаболеваемость ежегодно росла, то подобный провал по статистике означает лишь то, что упала выявляемость в период карантина. И во втором полугодии, когда люди с запущенными заболеваниями придут на обследования, мы получим в Бурятии существенный прирост больных. В конце года станет ясно, сколько дополнительных жизней республика потеряла из-за вовремя не оказанной помощи онкобольным. Да, и по всем другим видам заболеваемости: болезням кровообращения, дыхания, органов пищеварения и прочим.



Кроме недоступности лечебной помощи в период карантина, на ситуацию повлияет и тяжелая психологическая атмосфера самоизоляции, в которой люди оказались впервые. Как говорят медики, страх, обида, отчаяние и в определенной степени блокировка жизненных сценариев в связи с «пандемией» являлись почвой для снижения иммунитета. Кроме того, из-за самоизоляции ухудшилось качество питания людей и одновременно люди начали прибавлять в весе, что само по себе является фактором риска по раку.



И, наконец, ко всем бедам прибавилось и резкое ухудшение с 2018-2019 года экологической ситуации в Улан-Удэ и многих райцентрах региона, где население, да и многие муниципальные и заводские котельные, перешли на использование самого дешевого и плохо горящего угля.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



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