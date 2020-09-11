В Улан-Удэ к 9,5 годам колонии строгого режима приговорен головорез

Мужчина в пьяной ссоре убил приятеля и отсек ему голову, которую выбросил на улице



В Улан-Удэ суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора 23-летнему Владу Эпову. Он признан виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и приговорен, к 9,5 годам лишения свободы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 25 октября прошлого года в течение дня Эпов у себя дома в поселке Тулунжа города Улан-Удэ распивал спиртные напитки с 35-летним приятелем, с которым они вместе работали на расположенной неподалеку автобазе. Вечером между ними произошел мелкий спор, который затем перерос в ссору и обоюдную драку.



В ходе потасовки хозяин дома схватил нож и нанес им два удара в шею собутыльника. А затем во дворе взял топор и отсек голову потерпевшего, которую положил в пакет и позже выбросил на улице. После этого Эпов попытался спрятать тело в подполье, но к этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали злоумышленника.



Приговор вступил в законную силу.



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