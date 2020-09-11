От БАМа до Тункинской долины

МегаФон обеспечил скоростным интернетом еще 75 тысяч жителей Бурятии



С начала года оператор значительно расширил сеть LTE в республике, обеспечив высокой скоростью мобильного интернета жителей 18 районов Бурятии. Теперь пользоваться всеми преимуществами связи четвёртого поколения МегаФона могут более 90% населения региона.



Связисты провели масштабные работы на территории свыше 350 тысяч кв. км от поселка Аршан в Тункинской долине до поселка Ангоя в Северо-Байкальском районе. В итоге, в 18 из 21 района республики улучшено качество связи и увеличена скорость мобильного интернета. Это Северо-Байкальский, Курумканский, Баунтовский, Баргузинский, Прибайкальский, Еравнинский, Хоринский, Кабанский, Иволгинский, Заиграевский, Кижингинский, Тункинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Мухоршибирский, Джидинский, Бичурский и Кяхтинский районы.



Среди новых имён на карте LTE Республики Бурятия – сёла Кудара, Окино-Ключи, Оронгой, Барагхан, Турка, Шабур, Усть-Кяхта, Романовка, улусы Тохой, Тэгда, Алла и многие другие. Кроме этого, теперь скоростной интернет МегаФона стал доступен жителям небольших населенных пунктов, численностью не более 1000 человек: улусов Нюгуй, Хошун-Узур и Улюнхан, сёл Потанино, Топка, Ангоя, Кома, Ключи, Колобки, Сахули, Барыкино, Батурино, Старая Брянь, Харашибирь, Можайка.



«Республика Бурятия, как и весь Дальний Восток – край больших расстояний, сложной логистики и сурового климата, что вносит дополнительные сложности в работу связистов, - говорит Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. – Тем не менее мы активно налаживаем связь не только в больших городах и поселках, но и в малых, удаленных населенных пунктах. Особое внимание уделяем тем территориям, где раньше 4G не было. В таких районах республики как Муйский и Окинский ряд наших объектов работают через спутниковые каналы связи, и здесь мы постоянно проводим работы по модернизации оборудования и расширению каналов».



По итогам более чем 7000 пользовательских тестов среди всех операторов связи, которые были проанализированы экспертами Ookla во втором квартале 2020 года, МегаФон в республике остается лидером по скорости скачивания с показателем 26,3 Мбит/с.



Фото: МегаФон

