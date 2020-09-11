В Улан-Удэ в рамках доследственной проверки ищут пропавшего мужчину

Он ушел из дома в неизвестном направлении без малого год назад



В Улан-Удэ проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Алексея Трофимовича Ефимов (08.08.1973 г.р.), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, 22 сентября 2019 года Ефимов ушел в неизвестном направлении из своего дома, расположенного по адресу: Улан-Удэ улица Туполева, 19-4, и бесследно исчез. До настоящего времени его местонахождение не установлено.



Приметы: европейской внешности, на вид около 45 лет, рост около 167 см., среднего телосложения, волосы короткостриженые седые, лицо овальное, смуглое, глаза карие, нос средний, речь быстрая. Особые приметы: под правым глазом шрам, на левом ухе отсутствует подворот завитка ушной раковины в верхней части.



На момент исчезновения был одет в голубую рубашку, галстук, классический костюм. При себе имел паспорт, мобильный телефон, спортивную сумку большого размера.



Всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Ефимова или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в органы внутренних дел или следственные органы Следственного комитета по телефонам: 02 (102), 8(3012) 44-49-01.



Фото: buryatia.sledcom.ru

