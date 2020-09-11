Ремонт дорог Улан-Удэ – на финишной прямой

Но депутаты горсовета вновь вскрыли недостатки ремонтной кампании

Наступление осени ознаменовало переход улан-удэнской дорожно-ремонтной кампании 2020 г. в финальную стадию. Скоро начнет холодать и ремонт станет проводить невозможно. А его масштабы в этом сезоне были очень внушительными.Депутаты Улан-Удэнского городского совета вновь совершили контрольный выезд на улицу Дальневосточную. Ремонт участка этой улицы в районе комплекса «Два кита» стал объектом пристального внимания. Инициативная группа, в которую входят депутаты и общественники, посещала объект несколько раз.«По результатам прошлого выезда нашей инициативной группы подрядчику было выдано предписание. Большая часть замечаний не устранена. Мы еще раз посмотрели. Скажу больше, по дополнительным работам, которые были сделаны по тротуарным дорожкам, асфальтированию, выявилось, что они не соответствуют стандартам», - сказал Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, возглавлявший группу.Вновь были претензии по бордюрам. Несколько раз попадались ужасно сколотые, буквально раздробленные бордюры. «Техника наехала, бордюр лопнул», – объяснял представитель строительной компании.Депутаты внимательно осмотрели ремонтируемый участок. Чем больше они проводят контрольных осмотров, тем основательнее и основательнее те становятся.Народные избранники используют все больше инструментов. Сначала депутаты принесли с собой небольшую лопатку-трансформер (лопатка+ломик), чтобы подкапывать грунт под бордюрами и смотреть на каком основании их установили подрядчики. Потом появилась рулетка - измерять ширину проезжей части, тротуаров. Следующим появился уровень.Рулетка иногда вскрывает изумительные факты.Депутат Сергей Бурдиков с коллегой развернул ее поперек ремонтируемой ул. Дальневосточной и неожиданно оказалось, что проезжая часть гораздо уже, чем по документам.«Ширина должна быть семь метров, а здесь не хватает пятнадцати сантиметров», - возмутился Чимит Бальжинимаев. Измерения, проведенные на другом ремонтируемом отрезке, показали положенные семь метровКак получилось, что один участок делается в необходимой ширине, а другой серьезно заужен, никто на месте объяснить не сумел. Ни «Улан-Удэстройзаказчик», выполняющий роль заказчика ремонта, ни представитель фирмы-подрядчика Александр Нурбекян. Но разбирательство будет и непорядок устранят.Иначе город откажется подписывать акт приемки такого объекта.Очень критически по отношению ко многим представителям ремонтно-строительного дорожного сообщества был настроен депутат горсовета Сергей Бурдиков.«Они были прекрасно готовы к такому объему работ, особенно на словах». – саркастически сказал он.Сергей Владимирович указал, что многие подрядчики не смогли распределить график работ.«То очередь стоит за бордюрами, в итоге не могут выдать качественный товар, возникают задержки в работах. То очередь стоит на асфальтовые заводы. Отдельная огромная очередь за фрезой, с помощью которой снимается слой асфальта при ремонте. Эта фреза переходила из рук в руки и очередь была на месяц вперед. На десятках объектов из-за этого были задержки на неделю, на две-три, сдвигались работы. А когда одна из двух машин, на которых есть фрезы, сломалась, затянули на месяц», - нелицеприятно, но честно, описал он ситуацию нынешнего строительного сезона.Крупной претензией стало асфальтирование.На дороге уже уложен первый слой асфальта. Но все отметили, что он какой-то пузырчатый, в «раковинах». Подрядчик попробовал успокоить: «Верхний слой асфальта будет нормальным». Общественники говорили, что нижний слой тоже должен быть качественным.Как и на ряде других объектов, депутаты подковырнули асфальт в нескольких местах. Покрытие легко поддалось, т. к. было рыхловатым, каким-то недоуплотненным. Взять кусок асфальта и тот легко рассыпается в пальцах, как ломоть батона.Кое-где слой асфальта на тротуаре был мало того, что рыхлый, так еще в два раза тоньше необходимого – отковыряв асфальт, его толщину измерили рулеткой. Ниже открывалась «подушка» из гравия. «Да он же не уплотнен! Разве такой тротуар будет нормально служить пять лет? Не будет» - негодовал один из проверяющих.«Мы третий раз выезжаем на ремонтируемый участок ул. Дальневосточной. Одно из замечаний жителей – остановка, которая ранее была в удобном месте, где люди привыкли садиться, теперь перенесена в другое место. В связи с этим много обращений жителей по поводу возвращения остановки на старое место. «Улан-Удэстройзаказчик» говорит, что есть предписание от полиции, которая настаивала на переносе. Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса», - отметил один из моментов Беликто Цыбиков, депутат горсовета от местного избирательного округа №27.В целом, Беликто Дамдинович сказал, что по качеству проводимых работ остаются большие замечания. А сроки уже «поджимают».«Часть нарушений, которые были выявлены в ходе предыдущего выезда, подрядчик исправил. Но при новом выезде – новые замечания. Думаю, у подрядчика вновь будет предписание и он будет исправлять недостатки. И не надо забывать, что дорога будет находиться на пятилетней гарантии. При выявлении недостатков, подрядчик переделает», - также констатировал Анатолий Белоусов, зам. председателя горсовета.Например, когда подрядчику указали на бордюр, который следовало заменить еще после предыдущего осмотра, он сказал, что «ребята просто не успели его поменять».Среди депутатов горсовета и в мэрии Улан-Удэ считают, что муниципалитет должен бы наращивать свои возможности по проверке качества дорожных работ.«Надеюсь, мы в Улан-Удэ дойдем до того, что у города будет своя лаборатория по асфальту. Такое предложение вынес Игорь Юрьевич (Шутенков, мэр – прим.) и депутаты готовы выделить из бюджета деньги на покупку лаборатории. Этот новый уровень, проверка асфальта. Это позволит выйти на новый уровень», - сказал в ходе выезда Анатолий Белоусов, имея в виду необходимость повышения независимости экспертизы качества дорожных работ.Да и над проектами ремонта дорог надо работать более тщательно. Проект – это начало начал ремонта.Общественники тоже считают, что ясность с ремонтом должна начинаться с проекта, с определения того, что необходимо заложить в него. В частности, такое мнение выразила Марина Наумова, член Общественной палаты Улан-Удэ.«На подобных выездах я третий раз. Думаю, что перед тем, как составлять проект, смету тоже надо комиссионно выезжать на место. Смотреть, где должны быть бордюры, где нет, где сделать остановку... И, конечно, с участием жителей. Наверное, учесть все пожелания, не всегда получится, но их надо принимать по максимуму. А не вносить изменения по ходу ремонта», - резонно считает общественница.Активная работа инициативной группы под эгидой депутатов горсовета выявила, что не всегда в проблемах ремонта виноват подрядчик. Если, допустим, проектная организация заложила определенную марку асфальта, то подрядчик вынужден укладывать именно такую.В ходе выезда на ул. Дальневосточную, одним из странных аспектов стал такой.На одной отрезке с одной стороны проезжей части подрядчик установил бордюры, а с другой стороны – не установил. «Что же это за ремонт?, - недоумевали проверяющие. – Ведь с той стороны, где нет ограждающего бордюра, на проезжую часть будет сдувать песок. Почему не сделали в обеих сторон?».Подрядчик упирал на то, что смета предусматривала укладку бордюров на определенной протяженности и на эту установленную длину бордюры были установлены. Судя по всему, подрядчик говорил правду. Сколько километров требовало муниципальное задание, столько и сделано.Откуда пошли такие нелепейшие перекосы с бордюрами будут также разбираться. Депутаты исходят из того, что неважно какая улан-удэнская улица ремонтируется – ул. Гагарина или ул. Дальневосточная – требования должны быть одинаковые. Бордюры должны быть с обеих сторон проезжей части. Ремонт обязан быть качественным как в центре города, так и на окраинах.«Будем требовать, чтобы «Улан-Удэстройзаказчик» решил этот вопрос», - твердо заявили депутаты.«В том году конкурс по дорогам выиграла неместная проектная организация. Она ни разу не выезжала к нам на объекты. Сидя дома за тысячу километров проектировали. Они обещали приехать, но, к сожалению, мы не дождались их приезда. Поэтому принято решение о том, чтобы проектная организация выбиралась по-другому, чтобы выигравшая организация находилась здесь и ее специалисты постоянно выезжали на места будущих ремонтов, смотрели. Учитывали характер местности, предусматривали отвод ливневых вод, учитывали расположение остановок транспорта и т. д.», - отметил Чимит Бальжинимаев.Депутаты горсовета и общественники заверили, что контроль за качеством дорожного ремонта будет продолжаться.«Сюда на Дальневосточную, похоже, приедем и в четвертый раз», - подытожил очередной контрольный выезд Сергей Бурдиков.Фото: «Номер один»