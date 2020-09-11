В Бурятию возвращается профессиональный и любительский спорт

Возобновятся занятия в спортивных плавательных бассейнах, к тренировкам приступят члены сборных команд республики



В Бурятии объявлено о возобновлении занятий физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта: открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах.



Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, поддержал инициативу министерства спорта и молодежной политики Бурятии о возобновлении спортивных занятий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Также разрешены индивидуальные и групповые занятия в помещениях по предварительной записи с загрузкой объекта в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. Посетители обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра. Организация занятий в плавательных бассейнах спортивного назначения возможна из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метрах площади дорожки бассейна. Занятия будут проходить при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора.



Одновременно возобновятся тренировки и выполнение программ спортивной подготовки членов спортивных сборных команд Бурятии контактными, игровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта. В том числе - в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. К тренировочному процессу допускаются участники, предоставившие отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19.



Соответствующие решения будут отражены в новой версии указа главы Бурятии № 37 от «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)». Положения нового указа вступят в силу после утверждения и официального опубликования.



Фото: egov-buryatia.ru





