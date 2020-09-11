В Бурятии гасят очаг коронавируса в Еравнинском районе

Вылечились 85 пациентов из 154 с лабораторно подтвержденными диагнозами COVID-19



В Еравнинском районе Бурятии продолжается локализация крупного очага коронавирусной инфекции. За весь период в районе зарегистрировано 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Развитие эпидемиологической ситуации и организация медицинской помощи заболевшим находятся на контроле Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



«На сегодняшний день в Еравнинской центральной районной больнице продолжают лечение 33 пациента с COVID-19, в городе Улан-Удэ – 14 больных, в Хоринске – 10 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 10 больных. Все пациенты уже на этапе завершения лечения. Всего из очага в Еравнинском районе выздоровели 85 человек, - сообщила сегодня на заседании оперштаба заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.



Продолжается медицинское наблюдение 253 человек контактных лиц. Накануне осуществлен отбор материала у 171 человека на 8-10-й день наблюдения.



В центральных районных больницах получают лечение пациенты с легким течением заболевания. Больные с осложнениями COVID-19, а также с тяжелыми сопутствующими патологиями подлежат обязательной медицинской эвакуации в Улан-Удэ.



«17 августа после нескольких дней недомогания я сдала анализ на коронавирусную инфекцию, результат оказался положительным. И меня госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, где поставили диагноз «двусторонняя пневмония». Болезнь протекала тяжело. Была очень сильная слабость, ничего не могла делать, только лежала. Несколько дней не ела. После 16 дней лечения выписали. Хочу выразить огромную благодарность отделению № 4 инфекционной больницы, всему персоналу. Видно, что вы очень устали, но продолжаете работать так же усердно, заботитесь о нас. Уважаемые земляки, хочу вас предостеречь. Обезопасьте себя масками, дезинфицирующими средствами! Вовремя обращайтесь за помощью к медикам. Эта болезнь действительно страшная, отнимает очень много сил», - обратилась к землякам жительница Еравнинского района Роза Цыбикова.



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