В Улан-Удэ восстановили крышу в горевшем доме по Пищевой

На ремонт направлено более 330 тысяч рублей в рамках ликвидации последствий ЧС



В доме по улице Пищевая 24 завершаются работы по капремонту крыши, поврежденной в результате пожара. Работы выполняет подрядная организация ООО СК «Алмаз» в рамках ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычайной ситуации (ЧС). На ремонт будет направлено 332,6 тысячи рублей.



Многоквартирный дом загорелся 25 мая. Тогда огонь охватил крышу дома на площади 300 кв. метров. К счастью, никто из жильцов деревянной двухэтажки не пострадал, они смогли эвакуироваться самостоятельно.



Отметим, в текущем году это первый дом, отремонтированный Фондом капремонта (учредитель - Минстрой Бурятии) для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В 2019 году был проведен ремонт крыш четырех таких домов на общую сумму 11,2 миллиона рублей.



Фото: Фонд капремонта РБ



