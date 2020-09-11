В Улан-Удэ ТРЦ дополнительно обезопасят рециркуляторами воздуха

Итоговый срок установки рециркуляторов в торговых центрах города - до 1 октября



Администрация Улан-Удэ рассмотрела вопрос установки рециркуляторов воздуха в торгово-развлекательных центрах и торговых комплексах, проведено два совещания с участием 27 руководителей торгово-развлекательных центров и магазинов, представителей Роспотребнадзора.



Об этом сегодня сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на республиканском оперативном штабе по коронавирусу, рассказывая о принимаемых мерах по нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории города.



«Совместным решением участников совещания, по предложению Управления Роспотребнадзора, определен итоговый срок установки рециркуляторов в торговых центрах и комплексах города до 1 октября. Нужно отметить, что при строительстве торговых центров повсеместно установлена приточно-вытяжная вентиляция, которая постоянно способствует циркуляции и обновлению воздуха в закрытых помещениях», - рассказал Игорь Шутенков.



На сегодня установлено пока два рециркулятора в местах общего пользования в торгово-развлекательных центрах «Форум» и «Кэпитал Молл», бактерицидные лампы установлены в бутиках и офисах. Руководители торгово-развлекательных центров продолжают работу по установке рециркуляторов воздуха и бактерицидных ламп.



Также городская администрация в целях наглядной агитации по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима разработала и изготовила плакаты, которые размещены в торгово-развлекательных центрах, трамваях, автобусах, в районных администрациях, сообщили в пресс-службе мэрии.



Фото: ulan-ude-info.ru

